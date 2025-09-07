Išskirtiniai muzikos vakarai populiariame sostinės bare sudomino būrį vilniečių

„California Bar & Restaurant“ scenoje nuo šiol kiekvieną ketvirtadienį suskambės džiazas, bliuzas, country muzika ir pasaulinio lygio muzikinių projektų interpretacijos, sujungiančios klasikinį skambesį su modernia energija. Čia muzika susilieja su išskirtine atmosfera, kviesdama miestiečius bei svečius pasinerti į vakarą, kuriame skoniai ir garsai tampa vienu.
Sezoną atidarė talentingasis svečias iš Malaizijos Sherman Tan ir gerai žinomas atlikėjas iš Lietuvos Aleksandras Belkinas, kuris ir sumanė suburti talentingus bičiulius muzikiniam projektui. Kartu su svečiu iš užsienio jis pristatė ypatingą „Beatles’n’Jazz“ programą, kurioje legendinės „The Beatles“ dainos skambėjo džiazo harmonijoje, karštose Lotynų Amerikos aranžuotėse ir baladžių švelnume. Muzikantas Sh. Tan Azijoje yra daugelio konkursu dalyvis ir nugalėtojas, klausytojus žavintis stipriu ir savitu balsu.
Visgi muzika – toli gražu ne vienintelė viešbučio stiprybė. Istoriniame XVI a. paveldo pastate įsikūręs viešbutis per beveik du dešimtmečius tapo Lietuvos svetingumo pramonės lyderiu. O štai restoranas „Imperial“ ir gastrobaras „California“ garsėja savo kulinariniu meistriškumu, pelnydami tarptautinius įvertinimus: tapo laureatais „World Luxury Restaurant Awards“ Fine Dining kategorijoje.
Muzikinio vakaro debiutą svečiai pasitiko itin šiltai, nekantriai laukdami kitų pasirodymų. Ateinančius mėnesius geros muzikos gerbėjai klausysis bliuzo grupės „Mandolin Blues“, gitaristų Bogdan Topolski ir Olego Sochino, Virgilijaus Jutos ir Julijos Ritchik atliekamos muzikos.