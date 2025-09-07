Šarūno Jasikevičiaus dukra triumfavo Stambule: internautai neteko žado dėl vienos detalės

Šįkart dėmesio centre – jųdviejų su žmona Anna Douka dukra Aila, kuri žirgų sporto varžybose Stambule pelnė ypatingą apdovanojimą.
Mergaitės pasiekimais buvo pasidžiaugta socialiniuose tinkluose.
„Jasikevičių dinastija triumfuoja ne tik krepšinyje, bet ir hipodrome – Aila čempionė!“ – rašoma įraše.
Prie žinutės pridėta ir nuotrauka, kurioje matyti, kaip Aila besišypsanti pozuoja su trofėjumi.
Šis įrašas kaipmat sulaukė begalės šeimos bičiulių ir gerbėjų reakcijų.
Internautai netruko pastebėti dar vienos detalės – daugelis komentaruose vienbalsiai tvirtino, kad Aila tarsi mažoji tėčio kopija.
„Kokia panaši į tėtį“, – rašė vienas jų.