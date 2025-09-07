Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Šarūno Jasikevičiaus dukra triumfavo Stambule: internautai neteko žado dėl vienos detalės

2025 m. rugsėjo 7 d. 13:51
Lrytas.lt
Titulus į savo kolekciją renka ne tik krepšinio treneris Šarūnas Jasikevičius, bet ir jo šeimos nariai.
Daugiau nuotraukų (21)
Šįkart dėmesio centre – jųdviejų su žmona Anna Douka dukra Aila, kuri žirgų sporto varžybose Stambule pelnė ypatingą apdovanojimą.
Mergaitės pasiekimais buvo pasidžiaugta socialiniuose tinkluose.
„Jasikevičių dinastija triumfuoja ne tik krepšinyje, bet ir hipodrome – Aila čempionė!“ – rašoma įraše.
Prie žinutės pridėta ir nuotrauka, kurioje matyti, kaip Aila besišypsanti pozuoja su trofėjumi.
Šis įrašas kaipmat sulaukė begalės šeimos bičiulių ir gerbėjų reakcijų.
Internautai netruko pastebėti dar vienos detalės – daugelis komentaruose vienbalsiai tvirtino, kad Aila tarsi mažoji tėčio kopija.
„Kokia panaši į tėtį“, – rašė vienas jų.
Šarūnas Jasikevičiusdukra

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.