Su D. Bunkumi poruota tituluota gražuolė S. Pancerevaitė paliko be amo: kadrai – kaitina kraują

Socialiniuose tinkluose užburiančiais kadrais besidalinanti žinoma moteris jau spėjo patraukti smalsuolių dėmesį – mat jos publikuotos nuotraukos išties neeilinės.
Per savaitę Samanta aplankė daugybę vietų – Nisyros, Patmos, Kalymnos, Leros, Lipsi ir Kos salas. Visas jas ji pasiekė prabangia jachta.
Naujienų portalui Lrytas žinoma moteris atskleidė, jog tokią kryptį pasirinko neatsitiktinai.
„Man Graikija visada labai patinka. Geras maistas, keliaujame po mažas salas, todėl visi žmonės paprasti.
Ten gausu tavernų, jaučiasi daug namiškumo, be jokios pompastikos, vietiniai labai draugiški. Ten gausu šviežios žuvies, maistas yra užaugintas jų kieme“, – pasakojo gražuolė.
Į kelionę leidusis su geriausia drauge Samanta demonstravo vienus už kitą gražesnius įvaizdžius. Prakalbusi apie grožį ji prasitarė, kur semiasi įkvėpimo.
„Turbūt kaltininkas yra Instagramas. Vis išsisaugodavau aprangos derinius, o į socialinius tinkluose nuotraukas keliu tik tada, kai keliauju.
Kai grįžtu į darbus nėra laiko pasifotografuoti ar išskirtinai puoštis – tai atostogų malonumas“, – šyptelėjo ji.
