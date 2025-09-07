Venecijoje išdalyti kino apdovanojimai: „Auksinį liūtą“ už geriausią filmą gavo JAV režisierius J. Jarmuschas

Pagrindinėje konkursinėje programoje dalyvavo 21 filmas. JAV režisieriaus Alexanderio Payne vadovaujama komisija nusprendė skirti „Auksinį liūtą“ – pagrindinį festivalio prizą – JAV nepriklausomo kino režiseriaus Jimo Jarmuscho filmui „Father Mother Sister Brother“ („Tėvas, motina, sesuo, brolis“). Skaudi dokumentinė drama apie karą Gazoje liko antroje vietoje.
Filme „Father Mother Sister Brother“, kuriame vaidina Cate Blanchett, Adamas Driveris ir Tomas Waitsas, pasakojama disfunkcinės šeimos istorija. Pasak režisieriaus, tai „tam tikras antiveiksmo filmas“ – jame su humoru vaizduojami į nepatogias situacijas patekę ir kaltės slegiami šeimos nariai.
„Dėkoju už mūsų ramaus filmo įvertinimą“, – padėkos kalboje sakė 72-ejų metų režisierius.
Toliau pateikiamas visas laimėtojų sąrašas:
„Auksinis liūtas“ už geriausią filmą – „Father Mother Sister Brother“, rež. Jimas Jarmuschas (JAV);
„Sidabrinis liūtas“ už geriausią filmą – „The Voice of Hind Rajab“, rež. Kaouther Ben Hania (Tunisas);
„Sidabrinis liūtas“ už geriausią režisūrą – Benny Safdie už filmą „The Smashing Machine“ (JAV);
Volpi taurė už geriausią moters vaidmenį – Xin Zhilei, filmas „The Sun Rises on Us All“, rež. Cai Shangjunas (Kinija);
Volpi taurė už geriausią vyro vaidmenį – Toni Servillo, filmas „La Grazia“, rež. Paolo Sorrentino (Italija);
Apdovanojimas už geriausią scenarijų – „A pied d'oeuvre“ (ang. At Work), rež. Valerie Donzelli (Prancūzija);
Didysis žiuri prizas – „Sotto le Nuvole“ (ang. „Below the Clouds“), rež. Gianfranco Rosi (Italija);
Marcello Mastroianni apdovanojimas geriausiam aktoriui ar aktorei – Luna Wedler, filmas „Silent Friend“, rež. Ildiko Enyedi (Šveicarija).