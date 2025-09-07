Žilvinas Žvagulis tapo šiurpą keliančio gaisro liudininku: paaiškėjo, kas nutiko

Vykdamas iš koncerto Pagėgiuose į Dreverną, žinomas vyras užfiksavo atvira liepsna degantį didžiulį pastatą.
Pasidalijęs vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose, dainininkas sulaukė šimtų žmonių reakcijų. Daugelis teiravosi – kur ir kas ten degė?
Naujienų portalui Lrytas susisiekus su Ž. Žvaguliu, jis papasakojo kiek plačiau, kur užfiksavo šį šiurpą keliantį vaizdą.
„Po koncerto važiavau iš Pagėgių į Drevernos uostą ir kažkur aplink Žemaitkiemį pamačiau degantį labai didelį objektą. Būčiau važiavęs arčiau, bet pamatęs masiškai važiuojančias gaisrininkų ir greitosios pajėgas, likau pakelės liudininku“, – Lrytas pasakojo jis.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad rugsėjo 7 d. apie 0 val. 08 min. buvo pranešta apie degantį ūkinį pastatą Šilutės r., Saugų seniūnijoje, Alkos kaime.
Gelbėtojams atvykus, pastatas degė atvira liepsna. Gaisro gesinimui buvo pasitelktos gausios ugniagesių pajėgos – penkios autocisternos, štabo automobilis ir vandens atvežimo automobilis.
Liepsnojusiame pastate buvo sandėliuojami šieno rulonai. Jie taip pat degė, todėl gaisro gesinimas truko iki pat ryto. Visiškai liepsnos sutramdytos tik 4 val. 59 min.
Tačiau dar ir sekmadienį prieš vidurdienį ugniagesiai dirbo įvykio vietoje – vyko perkasimo ir perliejimo darbai. Ugniagesiai perkasinėjo bei vandeniu laistė šieno rulonus, kad šie vėl neįsidegtų.
Per incidentą žmonės nenukentėjo.