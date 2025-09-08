Neseniai antros dukros susilaukusi D. Belickaitė pademonstravo pribloškiančią figūrą

Kartu su vyru Edvinu Šeškumi ir jo tėvais kompanija išvyko į saulės voniomis lepinančią Ispaniją.
Kaip visuomet, nepriekaištingu stiliumi stebinanti Dalia dalijasi ypatingais aprangos deriniais.
Tačiau socialiniuose tinkluose ji pademonstravo ne tik vasariškas sukneles, bet ir pribloškiančią figūrą.
Tik su maudymosi kostiumėliu įsiamžinusi Dalia parodė pilvo presą.
Instagrame Dalia pasidalijo ir kaip einasi kelionė.
„Kaip gera keliauti su dukromis ir pažinti pasaulį kartu. Ypatingai dabar, kai Atėnyte tokia smalsi ir viskas įdomu, tiek daug pasakoja ir naujų dalykų kiekvieną dieną išmoksta!
Mėja tai išvis super turbo keliautoja ir prisitaikanti jei tik mama šalia yra.
Aišku visokių dienų būna, bet kai neturi jokių lūkesčių ir didelių planų, tai viskas paprasčiau prisitaikant kiekvieną dieną prie panelyčių nuotaikos ir savijautos“, – rašė ji.
