Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

A. Kandelis ryžosi išvaizdos pokyčiams: numetė 23 kg ir atskleidė, kaip tai pavyko padaryti

2025 m. rugsėjo 9 d. 18:44
Lrytas.lt
Lrytas Premium nariams
Šokėjas Andrius Kandelis (43 m.) ryžosi pokyčiams. Per pusmetį žinomas vyras atsikratė 23 kilogramų ir neketina sustoti.
Daugiau nuotraukų (18)
Andrius KandelispokyčiaiLrytas Premium

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.