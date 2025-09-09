M. Vitulskis pateko į tragedija vos nesibaigusią situaciją: su vaikais teko gelbėtis iš skęstančio laivo

Kaip atlikėjas pasakojo portalui Žmonės.lt, pradėjus skęsti laivui, visi keleiviai buvo priversti gelbėtis. Visi jie iš laivo šoko į vandenį, kur gylis siekė beveik 5 metrus.
Vyras neslėpė, kad laivo keleiviai labai išsigando, įskaitant ir jo vaikus, tačiau jis pats stengėsi išlikti šalto proto ir ėmė raminti kitus.
„Visi išėjo iš vidaus, nes daug kas buvo ne pačiam denyje, o kambary, aš paėmiau vaikus, kad tik tas vanduo neįstumtų jų į vidų.
Visi suaugę buvo pasimetę, aš sakiau visiems – be panikos, ramiai, neskubėkim, kad bebėgdami nesusižeistume ir, aišku, visi tuomet šoko į vandenį.
Mano vaikai, ką tik barti, kad batus nusiavė ir kojas sušlapo, dabar su visais rūbais turėjo šokti į vandenį. Mačiau tas išgąstingas akis, bet sakiau sūnui – viskas gerai, būk ramus, šok į vandenį, trauk virvutę, išsipūs liemenė – taip ir padarė vaikai“, – portalui Žmonės.lt pasakojo M. Vitulskis.
Visa laimė, kaip pasakojo vyras, netoli plaukiojo kiti žmonės, kurie atskubėjo į pagalbą, tačiau labiausiai Merūnas džiaugėsi dėl vieno – kad į pasiplaukiojimą pasiėmė gelbėjimosi liemenes, kurios daug metų gulėjo nenaudojamos.