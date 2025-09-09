Neseniai Vilnių sudrebinęs E. Dragūnas-SEL pranešė dvejus metus slėptą žinią

Praūžus įspūdingam ir abejingų nepalikusiam koncertui, kuomet galingas garsas aidėjo kone visame mieste, pasklido netikėta žinia apie naują atlikėjo veiklą.
Apie naujienas dainininkas pirmiausia pranešė vos tik prasidėjus šou, kai didžiuliame ekrane pasirodė pavadinimas „Autosel“, tačiau gerbėjai ne iškart suprato, ką tai reiškia.
Po kiek laiko paaiškėjo, kad tai – naujas E. Dragūno verslo projektas, apie kurį jis vėliau prasitarė ir savo „Instagram“ paskyroje.
Žinomas vyras tikino, kad „Autosel“ yra internetinė platforma, orientuota į automobilių ir jų dalių pardavimą.
Dainininko teigimu, šią idėją pristatyti jis nusprendė tik po dviejų metų – iki tol jis slėpė šią naują veiklą ir, panašu, viską tobulino.
Pasirodžius šiai internetinei platformai, ne vienas internautas jau spėjo pasinaudoti ja. Dabar internetinėje svetainėje autosel.lt galima rasti ne vieną automobilio skelbimą.
