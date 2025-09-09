Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Po skandalą sukėlusių R. Javtoko pasisakymų – laidos vedėjo R. Mackevičiaus atsakas: „Turinys įdėtas per klaidą“

2025 m. rugsėjo 9 d. 17:16
Savaitgalį buvęs krepšininkas Robertas Javtokas, apsilankęs Rolando Mackevičiaus vedamoje laidoje „Nepatogūs klausimai“, sukėlė tikrą diskusiją audrą. Žinomas vyras pokalbio metu pasisakė apie Lietuvos krepšininkę Kamilę Nacickaitę-Van der Horst, negailėdamas aštrių ir galimai rasistinių žodžių. Į situaciją sureagavo pats R. Mackevičius.
Savo poziciją jis išsakė socialiniuose tinkluose.
„Matydamas, kokia susiklostė situacija po laidos „Nepatogus Klausymai“, noriu pakomentuoti: į eterį patekęs, krepšininkų įžeidžiantis turinys buvo įdėtas per klaidą.
Respondentas nežinojo, kad yra filmuojamas, o tik draugiškai dalijosi mąstymais ir svarstymais, kaip padėti savo atstovaujamam klubui.
Jis nerinko žodžių, tinkamų eteriui, tačiau jokiu būdu nebuvo piktas, norėjęs užgauti ar įžeisti.
Montuojant laidą šis turinys klaidingai atsidūrė kaip vienas iš jos epizodų. Aptikę įžeidžiančią medžiagą, mes ją nedelsdami pašalinome. Atsiprašome visų šioje situacijoje nukentėjusių asmenų“, – rašė jis.
