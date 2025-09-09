Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Eurobasket 2025
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Mano erdvė
Lrytas rekomenduoja
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Žmonės
Veidai ir vardai
2025 m. rugsėjo 9 d. 07:06
Po skaudžių išgyvenimų K. Meseguer atsivėrė apie du mėnesius Balyje: „Šamanas pasakė, kada sutiksiu savo vyrą“
2025 m. rugsėjo 9 d. 07:06
Lrytas Premium nariams
„Blondės su geliku“ slapyvardis girdėtas ne vienam. Taip ilgą laiką save pristatė verslininkė, nuomonės formuotoja Kristina Meseguer (42 m.).
Daugiau nuotraukų (17)
Kristina Meseguer
Balis
Skyrybos
Rodyti daugiau žymių