Agnė Grigaliūnienė išgyvena dėl netekties: pasidalijo iki širdies gelmiu paliečiančiu įrašu

Nors nuo netekties prabėgo daugiau nei trys mėnesiai, skausmas A. Grigaliūnienės širdyje nemažėja. Rugsėjo 10-ąją, per mamos gimtadienį, ji pasidalijo itin jautriu pasakojimu savo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje. Juos sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais.
„Stoviu desertinės eilėje su tikslu nusipirkti mudviejų mylimą eklerą ir taip paminėti tavo gimimo dieną. Priešais mane – jauna, preciziškai prisižiūrėjusi moteris. Preciziškai TAIP, kad kelia keistą nuobodulį. Ir kažkodėl – aiškus žinojimas, kokiais bateliais ji avi. Aišku, kad juodais „Chanel“.
Maloni barista pasiūlo prie kavos desertą. Moters nulieta nosytė iškart susiraukia ir atsako: „tikrai jau kad ne. Man kavos – be laktozės, be cukraus… be…“ Toliau apžiūrinėju. Pasidabinusi, net jei ir nuobodokai, bet labai prašmatniai. Kojos – ledinės, kaip ir likusios kūno dalys. Žvilgsnis – lyg ir pasitikintis, bet įtampa nuo jos sklinda bent kelių metrų atstumu. Žmonės vis dar – su reikalu ar visai be jo – labai jau įsitempę.
Mam, niekas pasaulyje nekinta. O įtampa, beprotybė įgauna vis naujas formas. Šiandien į Lenkiją įskrido orkų dronai. Numušė juos. Kuomet mudu su Simu ieškojome informacijos pasaulio žiniasklaidoje – CNN rodė reportažą apie ateivius. Ne apie Lenkiją ir dronus. Žmonės taip pat skuba, taip pat nervinasi, taip pat kalbasi, rėkia, verkia, juokiasi, tuokiasi ir žudo paskutines viltis gyventi… ir geria kavą be nieko.
Eklerą suvalgiau. Su pistacijomis. Tavo pusę taip pat. Man rodos, kad pagaliau jie deda mažiau cukraus. Tau patiktų.
Važiuosiu pas tave. Su draugėmis į šlamučio patalus pasodinsime tau gėlę. Važiuosiu ne viena, nes man reikia pagalbos su tuo kapu. Kažkaip dar ne visai moku. Su tavim, kol buvai ant žemės, sekėsi daug geriau. Bet visko aš išmoksiu. Su viskuo, kaip ir žadėjau, susitvarkysiu.
Žinai, kodėl šią akimirką sunkiausia? Nes ši akimirka, kaip ir karts nuo karto kitos, – it verdantis vanduo nupliko. Ir aš suprantu, kad negaliu tau paskambinti telefonu ir garsiai pasakyti: „su gimimu, Stasele. Ačiū, kad gimei, kad gimiau aš, kad gimė vaikai...“ Šią akimirką aš žinau, kad tu nebegali pakelti ragelio ir bet kokiu atveju man pažadėti, kad viskas – VISKAS bus gerai. Juk aš iškart tuo tikėčiau.
Šiandien panašiau, kad, kaip sakydavai: „dukryte, viskas bus taip, kaip turi būti.“
Šiandien panašiau, kad nuo šiol tikrai turės pakakti amžino dabar.
Ilgu tavo smalsių ir gilių akių, mama.
Myliu.
Su gimimu.
A“, – jautriu įrašu dalijosi žinoma moteris.