Aurimas Valujavičius patyrė rimtą galvos traumą: teko siūti

2025 m. rugsėjo 10 d. 17:08
Lrytas.lt
Garsus keliautojas Aurimas Valujavičius patyrė rimtą traumą. Žinomas vyras stipriai susižalojo galvą, o žaizdą teko siūti.
Apie tai jis prabilo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje.
„Kas nedirba, tas neklysta“, – šalia nuotraukos, kurioje matyti prakirsta galva, „Instagram“ istorijose rašė jis.
Kiek vėliau keliautojas atskleidė ir įvykio aplinkybes. Pasirodo, Aurimas susižalojo prieš kelias dienas dirbdamas namuose.
„Prieš tris dienas krapščiausi, darbavausi prie vaties ir trenkiau galvą. Atsivėrė žaizda, važiavau į ligoninę – susiuvo galvą.
Dabar su praskelta galva esu. Sakė, po dešimties dienų ištrauks siūles, tai dabar reikia atsargiau“, – sekėjams pasakojo jis.
Žinomas vyras pridūrė, kad tai ne pirmas kartas, kai jam tenka skaudžiai susižaloti galvą per itin trumpą laiką. Kartą jis stripriai galvą trenkė į valties variklį, todėl šįkart dar kartą skubėjo pasitikrinti pas medikus.
„Pasirodo, kad gavau smegenų žievės uždegimą. Žodžiu, galva sudaužyta. Tai dabar po kurio laiko einu į patikrą, pažiūrės, ar viskas gerai“, – kalbėjo jis.
