Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Dž. Butkutė – apie neeilinį susitikimą su M. Mikutavičiumi: „Pirmą kartą įsegiau“

2025 m. rugsėjo 10 d. 13:46
Lrytas.lt
Lietuviškos muzikos scenoje netrūksta ypatingų draugysčių, o viena jų – dainininkės Džordanos Butkutės ir atlikėjo, televizijos laidų vedėjo Marijono Mikutavičiaus.
Daugiau nuotraukų (6)
Nors šių dviejų charizmatiškų asmenybių keliai susikerta nedažnai, kiekvienas susitikimas tampa išskirtinis.
Apie vieną jų, įvykusį savaitgalį Jonavoje vykusiame koncerte, Džordana atvirai papasakojo savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Su Marijonu mes susitinkame retai. Bet esame bičiuliai dar nuo tada, kai jis buvo tituluojamas svajonių jaunikiu.
Ir aš buvau viena iš tūkstančių gerbėjų, kuri labai juo žavėjosi. Niekas nepasikeitė. Tik mes suaugome, subrendome. Jis yra beprotiškai charizmatiškas, talentingas ir išmintingas žmogus, turintis superinį humoro jausmą.
Tuo pačiu dar ir labai šiltas bei draugiškas. Jo kiekviena daina neša aiškią žinutę, o kiekvienas ištartas žodis turi prasmę – tiek dainose, tiek kalboje. Nerealiai gera su juo pabendrauti.
Vakar susitikome Jonavoje, nes abu koncertavome toje pačioje šventėje. Smagiai pasikalbėjome, apsikeitėme komplimentais. Jis išreiškė man didžiulį respect’ą!
Palinkėjome vienas kitam viso ko geriausio. Ir atsisveikindama pirmą kartą įsegiau jam bučkį. Šaunios akimirkos su Marijonu Mikutavičiumi“, – šalia akimirkų su atlikėju dalijosi Džordana.
Džordana ButkutėMarijonas Mikutavičiussusitikimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.