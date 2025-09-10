Dž. Butkutė – apie neeilinį susitikimą su M. Mikutavičiumi: „Pirmą kartą įsegiau“

Nors šių dviejų charizmatiškų asmenybių keliai susikerta nedažnai, kiekvienas susitikimas tampa išskirtinis.
Apie vieną jų, įvykusį savaitgalį Jonavoje vykusiame koncerte, Džordana atvirai papasakojo savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Su Marijonu mes susitinkame retai. Bet esame bičiuliai dar nuo tada, kai jis buvo tituluojamas svajonių jaunikiu.
Ir aš buvau viena iš tūkstančių gerbėjų, kuri labai juo žavėjosi. Niekas nepasikeitė. Tik mes suaugome, subrendome. Jis yra beprotiškai charizmatiškas, talentingas ir išmintingas žmogus, turintis superinį humoro jausmą.
Tuo pačiu dar ir labai šiltas bei draugiškas. Jo kiekviena daina neša aiškią žinutę, o kiekvienas ištartas žodis turi prasmę – tiek dainose, tiek kalboje. Nerealiai gera su juo pabendrauti.
Vakar susitikome Jonavoje, nes abu koncertavome toje pačioje šventėje. Smagiai pasikalbėjome, apsikeitėme komplimentais. Jis išreiškė man didžiulį respect’ą!
Palinkėjome vienas kitam viso ko geriausio. Ir atsisveikindama pirmą kartą įsegiau jam bučkį. Šaunios akimirkos su Marijonu Mikutavičiumi“, – šalia akimirkų su atlikėju dalijosi Džordana.