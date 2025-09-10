Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Kauno klinikose atsidūrusiam Vytautui Mikaičiui skubiai atlikta operacija

2025 m. rugsėjo 10 d. 09:59
Lrytas.lt
Renginių vedėjas, „Pravalturas“ įkūrėjas Vytautas Mikaitis – ligoninėje. Po nepatogaus judesio pajutęs sunkiai pakeliamus skausmus žinomas vyras atsidūrė Kauno klinikose.
Po atliktų tyrimų paaiškėjo, kad iki tol turėta stuburo išvarža V. Mikaičiui pilnai užspaudė stuburo nervą, todėl jam nedelsiant buvo atlikta operacija.
„Vienas neatsakingas judesys atgal ir nebejauti ką dediesi į triusikus. Nebežinai ar pradėjau šlapintis, o gal jau po visko.
Po MRT tyrimo paaiškėjo, kad buvusi išvarža taip pokštelėjo, kad maksimaliai užspaudė stuburo nervą, todėl reikėjo skubiai operuoti.
Šiuo metu esu tas kur tik palietus lėktuvo ratams žemę, jau ploju, nors lekiam dar ant 300km/h ir nežinau ar yra stabdžiai, ar trenksiuos į sieną.
Situacija, tikiuos, gerėja, nors praėjo tik/net 42val po operacijos ir dar jaučiu didelį tirpimą.
Labai ačiū Kauno klinikų neurochirurgijos skyriui, chirurgui ir darbuotojams, Šilainių 2-ai ligoninei ir specialistams.
Visiems, kas rūpinatės ir aplankot, ir linkite tik gero. Gero krepšinio“, – antradienio pavakarę dalydamasis akimirkomis iš ligoninės feisbuke rašė V. Mikaitis.
Šis įrašas kaipmat sulaukė begalės V. Mikaičio bičiulių ir gerbėjų reakcijų. Daugelis žinomam vyrui linkėjo greičiau sveikti.
Vytautas Mikaitisstuburo išvarža

