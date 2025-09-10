Kristina Meseguer parodė, kaip atrodo siaubingos stichijos paliestas Balis: vaizdai – šokiruoja

Žinoma moteris savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame puikiai matosi potvynių paveikta sala.
Kristina parodė užtvindytą gatvę, kuria buvo galima tiesiog plaukti.
Už jos matėsi automobilis, kuris bandė lėtai važiuoti užlieta gatve, tačiau judėjimas čia stipriai apribotas.
Nepaisant to, Kristina neprarado savo humoro jausmo, ir bandė plaukti užlieta gatve tarsi upe.
„Balį užtvindė. Daugiau jokių variantų, tik maudytis. Jokių motociklų, jokių automobilių, jokių valčių gatvėse. Būkite saugūs“, – prie vaizdo įrašo rašė K. Meseguer.
Kitame vaizdo įraše nuomonės formuotoja parodė, kaip eina į parduotuvę nusipirkti maisto – vandens jai buvo iki kelių, todėl teko bristi.
„Einu pusryčių. Balyje prasideda lietaus sezonas, tai va taip gyvensim. Jau dabar reikės ne dviračio ar motorolerio“, – kalbėjo moteris.
Primename, kad Indonezijos atostogų saloje Balyje šią savaitę kilus potvyniams žuvo mažiausiai šeši žmonės ir buvo užblokuoti pagrindiniai sostinės keliai. Apie tai trečiadienį pranešė pareigūnai, skelbė „Reuters“.