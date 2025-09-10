Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Kristina Meseguer parodė, kaip atrodo siaubingos stichijos paliestas Balis: vaizdai – šokiruoja

2025 m. rugsėjo 10 d. 12:07
Lrytas.lt
Balis šiomis dienomis išgyvena sudėtingą laikotarpį – turistų pamėgtą salą užklupo potvyniai, nusinešę mažiausiai 6 žmonių gyvybes, skelbė „Reuters“. Balyje šiuo metu gyvenanti nuomonės formuotoja, verslinininkė Kristina Meseguer parodė, kaip atrodo gatvės ir kokiomis nuotaikomis dabar ten gyvena žmonės.
Daugiau nuotraukų (11)
Žinoma moteris savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame puikiai matosi potvynių paveikta sala.
Kristina parodė užtvindytą gatvę, kuria buvo galima tiesiog plaukti.
Už jos matėsi automobilis, kuris bandė lėtai važiuoti užlieta gatve, tačiau judėjimas čia stipriai apribotas.
Nepaisant to, Kristina neprarado savo humoro jausmo, ir bandė plaukti užlieta gatve tarsi upe.
„Balį užtvindė. Daugiau jokių variantų, tik maudytis. Jokių motociklų, jokių automobilių, jokių valčių gatvėse. Būkite saugūs“, – prie vaizdo įrašo rašė K. Meseguer.
Kitame vaizdo įraše nuomonės formuotoja parodė, kaip eina į parduotuvę nusipirkti maisto – vandens jai buvo iki kelių, todėl teko bristi.
„Einu pusryčių. Balyje prasideda lietaus sezonas, tai va taip gyvensim. Jau dabar reikės ne dviračio ar motorolerio“, – kalbėjo moteris.
Primename, kad Indonezijos atostogų saloje Balyje šią savaitę kilus potvyniams žuvo mažiausiai šeši žmonės ir buvo užblokuoti pagrindiniai sostinės keliai. Apie tai trečiadienį pranešė pareigūnai, skelbė „Reuters“.
Kristina MeseguerBalispotvyniai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.