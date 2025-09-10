Lietuvos rinktinės rungtynėse Rygoje – ypatingas dėmesys ką tik susituokusiems M. Stonkui ir G. Glemžaitei

Jie karštai palaikė savo rinktinę įtemptoje ketvirtfinalio kovoje su Graikija.
Nors ant parketo lietuvius sustabdė Giannio Antetokounmpo vedama Graikijos ekipa, tribūnose emocijos neslūgo – aistruoliai iki pat paskutinės akimirkos skandavo Lietuvos vardą ir palaikė krepšininkus.
Tarp žiūrovų buvo galima išvysti ir gausybę žinomų veidų – žurnalistus Edmundą Jakilaitį, Andrių Tapiną, buvusį krepšininką Joną Mačiulį bei daugelį kitų.
Ypatingo dėmesio sulaukė neseniai susituokę komikas Mantas Stonkus ir aktorė Gelminė Glemžaitė-Stonkė. Per pertrauką porą užfiksavo bučinių kamera.
Išvydę save didžiuliame ekrane jie nesutriko – nusišypsojo ir vienas kitą apdovanojo bučiniu.