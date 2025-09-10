Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
ŽmonėsVeidai ir vardai

Lietuvos rinktinės rungtynėse Rygoje – ypatingas dėmesys ką tik susituokusiems M. Stonkui ir G. Glemžaitei

2025 m. rugsėjo 10 d. 12:01
Lrytas.lt
Antradienio vakarą Latvijos sostinėje Rygoje tvyrojo lietuviška atmosfera – į „Xiaomi“ areną suplūdo apie 8 tūkstančiai sirgalių iš Lietuvos.
Jie karštai palaikė savo rinktinę įtemptoje ketvirtfinalio kovoje su Graikija.
Nors ant parketo lietuvius sustabdė Giannio Antetokounmpo vedama Graikijos ekipa, tribūnose emocijos neslūgo – aistruoliai iki pat paskutinės akimirkos skandavo Lietuvos vardą ir palaikė krepšininkus.
Tarp žiūrovų buvo galima išvysti ir gausybę žinomų veidų – žurnalistus Edmundą Jakilaitį, Andrių Tapiną, buvusį krepšininką Joną Mačiulį bei daugelį kitų.
Ypatingo dėmesio sulaukė neseniai susituokę komikas Mantas Stonkus ir aktorė Gelminė Glemžaitė-Stonkė. Per pertrauką porą užfiksavo bučinių kamera.
Išvydę save didžiuliame ekrane jie nesutriko – nusišypsojo ir vienas kitą apdovanojo bučiniu.
Mantas StonkusGelminė GlemžaitėLietuvos rinktinė

