Po patyčių skandalo – ilgai lauktas verdiktas: D. Klajumo pasisakymus įvertino Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

2025 m. rugsėjo 10 d. 09:29
Lrytas.lt
Vasaros viduryje viešojoje erdvėje užvirė drama dėl tinklalaidės „Koks skirtumas“, kurioje komikai Dominykas Klajumas, Antanas Kisliakas ir Andrius Zimaičius pašiepė mažaūgius asmenis, nesibaigia. Po kurio laiko savo poziciją pateikė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT).
Savo sprendimu jie pasidalijo socialianiame tinkle.
„ŽEIT sprendimas: neapykantos kalba nėra humoras.
Išnagrinėjus skundą dėl YouTube paskyroje „Klajumo Kanalas“ paskelbto įrašo, ŽEIT nusprendė: pasisakymai apie žmones, turinčius achondroplazijos sindromą:
– kurstė neapykantą;
– skatino patyčias;
– niekino žmonių grupę.
Komentarai, pateikti kaip „juodas humoras“, ne tik žeidžia, bet ir gali sukelti rimtų psichologinių pasekmių, prisidėti prie patyčių normalizavimo visuomenėje bei pabloginti gyvenimo kokybę.
Šis sprendimas svarbus ne tik žemaūgių bendruomenei. Jis primena visiems turinio kūrėjams ir auditorijai, kad:
– humoras negali pateisinti diskriminacijos;
– pažeidžiamų grupių žeminimas formuoja visuomenės požiūrį;
– socialiniuose tinkluose neapykantos kalba plinta dar greičiau ir įgyja masinį mastą.
ŽEIT pabrėžia: neapykantos kalba nėra saugoma saviraiškos laisvės. Ji žeidžia, diskriminuoja ir griauna visuomenės pasitikėjimą“, – rašyta „Facebook“.
