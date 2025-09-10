Tūkstančiai lietuvių susidomėjo nauju E. Dragūno-Selo verslu: sureagavo ir pats atlikėjas

Po ketverių metų pertraukos į sostinės sceną sugrįžęs Egidijus Dragūnas pristatė ne vien muzikines staigmenas – didžiuliame ekrane pasirodė pavadinimas „Autosel“, už kurio slypėjo jo nauja verslo kryptis.
Pasirodo, jau penkias dienas veikia atlikėjo įkurta internetinė platforma autosel.lt, skirta automobilių bei jų dalių pardavimui.
Pats atlikėjas atskleidė, kad šią idėją brandino net dvejus metus, o dabar pagaliau ryžosi ją pristatyti plačiajai auditorijai.
Sulaukęs didžiulio gerbėjų ir žiniasklaidos dėmesio, Egidijus socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame neslėpė už tai dėkingumo.
„Labas, kokia maloni istorija. Noriu labai šiandien padėkoti naujienų portalams, kurie parašė apie mūsų jaunutę kompaniją, kuriai dar tik penkios dienos, „Autosel“.
Man šiandien paskambino vienas iš darbuotojų ir pasakė, kad vyksta kažkoks nenormalus reiškinys – labai, labai daug lankytojų.
Pasirodo, portalai skyrė mums dėmesio. Tikrai dėkojame.
Per penkias dienas mus aplankė net penki šimtai tūkstančių žmonių.
Visi, kas norite įkelti savo skelbimus, parduodate ar perkate automobilius, užeikite pas mus.
Nereikia mokėti jokių šimtų eurų – tai galite padaryti visiškai nemokamai mūsų naujame portale. Ačiū“, – į kamerą kalbėjo jis.