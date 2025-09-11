Rima Petrauskytė prabilo apie neišvengiamus pokyčius: „Mano gyvensena labai pasikeitė“

Trečiadienio vidurdienį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įvyko mineralinio vandens „Birutė“ inicijuotas projektas, skirtas edukuoti apie kalcio vaidmenį moters savijautoje ir jo svarbą, išgyvenant hormoninius pokyčius.
Grupės „Man-go“ vokalistė Rima Petrauskytė-Paulauskienė jau kuris laikas drąsiai kalba apie savo pačios asmeninę patirtį, susidūrus su perimenopauzės laikotarpiu.
Pasak jos, pasireiškus pirmiesiems simptomams trūko informacijos suprasti kas vyksta, todėl ėmusi dalintis savo sukauptomis žiniomis, ji sulaukė didelio palaikymo, o per šią iniciatyvą Klaipėdoje sutiktos moterys ją įkvėpė vilties ir pozityvumo.
„Nepaisant to, kad iš ryto pajūryje lijo lietus, vis tiek pavyko užkalbinti nemažai moterų ir kas svarbiausia, jos ėjo pasitempusios, o papasakojus šios akcijos idėją ir parodžius lankstinuką, nustebino atsakymas, kad beveik 30 proc. tų moterų jau praėjo menopauzės laikotarpį. Bet tos moterys – gražios, švytinčios ir tai yra įrodymas, jog visas išgyvenama, kad ir koks sunkus laikotarpis tai bebūtų.
Grįžau pasikrovusi pozityvo bei vilties, nes iš tiesų trūksta informacijos ką daryti, kaip palengvinti sau gyvenimą, kuomet susiduri su amžiniais pokyčiais.
Perimenopauzės laikotarpis gali tęstis 8–10 metų, tai yra nemažas laiko tarpas, bet nejaugi visą jį turime tylėti, kentėti ir neieškoti pagalbos? Pradėjusi apie tai kalbėti, sulaukiau begalės žinučių, kurios prasidėdavo žodžiais: „Aš apie tai net nepagalvojau“, kad nuovargis, karščio bangos, nemiga, migrena, nuotaikų kaita, atminties sutrikimai ir kiti įvairūs simptomai yra susiję būtent su amžėjimu ir tą patiria 90 proc. moterų. Būtent tokie atsiliepimai paskatino toliau kalbėti, ieškoti informacijos ir ja dalintis“, – teigia dainininkė.
Rima pasakoja, kad jai pačiai šiuo metu išgyvenant perimenopauzės laikotarpį, teko iš esmės keisti savo gyvenimo būdą. Ji pastebi, kad senieji įpročiai nebeleidžia jaustis gerai, todėl dabar daug labiau rūpinasi poilsiu, mityba ir fiziniu aktyvumu.
„Mano gyvensena labai pasikeitė, nes jeigu grįžtu prie senų įpročių, labai suprastėja fizinė savijauta. Stengiuosi gerai išsimiegoti, skirti laiko poilsiui ir susivokti, kada esu pavargusi, turiu sustoti bei pailsėti.
Taip pat sveikiau maitinuosi, valgau daugiau baltymų, sąmoningai sportuoju, net jeigu kartais tingisi ar nesinori, vis tiek save priverčiu. Yra atsiradęs sąmoningumas, vartoju vitaminus ir maisto papildus, skirtus būtent šitam laikotarpiui, bei, žinoma, stengiuosi gerti daugiau vandens. Jeigu standartiškai rekomenduojami 2 litrai per parą, tai dvigubinu šį kiekį ir idealu, kada tas vanduo yra jau su mineralais“, – sako Rima.
Tuo tarpu Kaune oras pasitaikė saulėtas ir rudeniškai šiltas, į Laisvės alėję pritraukęs daug kauniečių. Čia sutiktas moteris kalbinusi sportinio judesio ir moterų sveikatingumo ambasadorė
Joana Bartaškienė džiaugėsi praeivių susidomėjimu akcijos skleidžiama tema bei primena, kad amžiniai pokyčiai nereiškia gyvenimo pabaigos, o į senatvę galima įžengti neprarandant moteriško žavesio.
„Yra atliktas ne vienas tyrimas, kad judančioms, aktyviai sportuojančioms moterims menopauzės laikotarpis praeina lengviau. Ir iš tiesų taip ir yra. Žinoma, kiekvienos moters patirtis unikali, prie to prisideda ir genetika, todėl verta išsiklausinėti mamų, kaip joms buvo, bet daug yra rezultatų, įrodančių, kad aktyvus gyvenimas veikia, o sportuojančioms moterims menopauzė prasideda vėliau.
Aš pati praktiškai net nepajutau ir daugelis mano sportuojančių draugių taip pat prisimena, kad šį periodą išgyveno gan lengvai. Žinoma, bėgančių metų nesustabdysime, bet visa sveikata ir visas gyvenimas prasideda nuo mūsų mąstymo: kaip mes mąstysime, taip ir gyvensime, tokia ir bus mūsų savijauta.
Nereikia besikeičiančių ciklų priimti kaip tragedijos. Tai normalus procesas mūsų moteriškame pasaulyje, kurio nereikia bijoti. Jis praeis ir gyvenimas tikrai nesibaigs, o mes, moterys, būsime tokios pačios stiprios ir gražios, kaip ir anksčiau“, – tikina Joana.
Akcijos metu gatvėje sutiktoms moterims buvo dalinami lankstinukai su medžiaga, kurią paruošė „Gerovės klinikos“ įkūrėja Greta Balčiūnienė, prisidėjusi prie mineralinio vandens „Birutė“ sugalvotos iniciatyvos.
Medikai sako, kad menopauzės laikotarpiu dėl mažėjančio estrogeno kiekio pagreitėja kaulinio audinio nykimas: kaulai tampa trapesni, didėja osteoporozės ir lūžių rizika, todėl kalcis bei kiti mikroelementai šiuo periodu tampa itin svarbūs.
„Birštono mineralinių vandenų“ vadovė Aistė Miliūtė teigia, kad nors kalcio gausu pieno produktuose, su amžiumi juos toleruoti gali būti vis sunkiau, tad kur kas praktiškesnė alternatyva yra mineralinis vanduo.
„Moterims per parą kalcio reikia gauti 30 proc. daugiau nei vyrams, nes jis atlieka labai svarbų vaidmenį hormonų gamyboje, o moterys gyvena ciklais, kurie menopauzės metu kardinaliai apsiverčia. Kas trečia moteris po menopauzės patiria osteoporozę, nes kai organizmui trūksta kalcio, jis paimamas iš kaulų, taip įvykstant negrįžtamiems procesams, dėl kurių kenčia gyvenimo kokybė.
Šiuo gražiu renginiu norime skleisti žinią, kad mineralinis vanduo „Birutė“ yra puikus kalcio šaltinis, o šio mineralo įsisavinimas iš skysčio – gerokai didesnis, lyginant su kietu maistu. Vanduo neturi kalorijų ir nedirgina skrandžio, kaip pieno produktai, kai su amžiumi tampa sunkiau toleruoti laktozę. Taip pat moterys tiek menstruacijų metu, tiek menopauzės laikotarpiu patiria dehidrataciją, tad šis renginys skatina edukaciją apie kalcio svarbą ir mineralinio vandens vartojimo įpročius“, – dalinasi A. Miliūtė.
