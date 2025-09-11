Lrytas Premium prenumerata tik
Rūta Ščiogolevaitė atsivėrė apie skaudžias skyrybas: ženklus netekėti matė nuo pradžių

2025 m. rugsėjo 11 d. 16:21
Lrytas.lt
Prieš kelias savaites dainininkė Rūta Ščiogolevaitė apsilankė laidoje „Genijaus kailyje“, kur labai atvirai papasakojo apie savo iširusią santuoką. Moteris tikino, kad ženklus, jog nereikia tekėti, ji matė dar prieš ištariant lemtingą „taip“.
LRT radijo laidoje ją kalbino laidos vedėja Livija Gradauskienė, kuri uždavė klausimą apie tai, ar prieš vestuves Rūtai yra tekę susidurti su netikėtumais.
Nors dainininkė šios temos iš pradžių nenorėjo gvildenti, ji visgi atsivėrė ir atvirai pasakė, kad buvo ženklų, kurie liepė elgtis kitaip.
„Norėčiau tai jau pamiršti, bet, matai, tai yra tokia tema, kurios dvejais sakiniais negali papasakoti. Mano istorija yra labai daugiasluoksnė.
Jei papasakoji vieną, o nepasakai kitų 18-kos, tai gali truputį keistai atrodyti, nes to klausantis daromos išvados. Bet, ar buvo ženklų? Taip, ir labai stiprių“, – kalbėjo R. Ščiogolevaitė.
Tuomet L. Gradauskienei pasiteiravus, ar tai buvo ženklai, dėl kurių ji svarstė netekėti, Rūta ištarė: „Taip.“
„Ar tie ženklai buvo kažkokios situacijos, o galbūt kas nors ką nors pasakė?“, – teiravosi laidos vedėja.
R. Ščiogolevaitė neslėpė – ne tik artimiausi žmonės, bet ir aplinka liepė geriau įsiklausyti, ką sako širdis.
„Sakyti tai yra pasakę, mano draugė tuo metu labai aiškiai ir vienareikšmiškai sakė: „Tikrai ne tai, kaip turėtų būti“, bet aš nemanau, kad apie tai verta labai ilgai kalbėti.
Man darė įtaką tam tikri dalykai, ne dėl to, kad sėdėčiau ir sakyčiau, kad esu nekalta, kad kalti tik visi aplinkui.
Bet buvau tam tikroje situacijoje, kur man atrodė, kad priėmiau teisingą sprendimą, nepaisant visų aplink esančių dalykų. Neklausiau savo intuicijos, ženklų, žmonių.
Kai nori mokytis tik per save, paskui gauni tokią pamoką, kuri parodo, kad yra labai sunku mokytis. Kartais gerai įsiklausyti į aplinką. Ne visada, bet taip atmesti visiškai viską ir galvoti, kad žinau geriau, irgi ne visada protinga“, – kalbėjo Rūta.
Visą pokalbį pasiklausyti galite čia.
