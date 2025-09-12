Garsios šeimos rinkosi į klinikos atidarymą: tarp svečių – Eglė Straleckaitė ir Linas Adomaitis

Iš arčiau apžiūrėti naujutėlę kliniką rinkosi ir žinomos Lietuvos šeimos.. Tarp jų – Eglė Straleckaitė su dukryte Vakare, Linas Adomaitis su žmona Irma ir vaikais, nuomonės formuotoja, verslininkė Gabija Vyšniauskaitė, Evaldas ir Ieva Sodeikos, Joana Bartaškienė.
Taip pat atidarymo renginyje dalyvavo Rimantas Kaukėnas, sportininkai Ernesta Kareckaitė ir Ignas Barysas. Šventinį vakarą vedė Arnas Švilpauskas.
Klinikoje vaikus nustebins specialiai jiems pritaikyti personažų kabinetai, modernus laukiamasis su žaidimų konsolėmis ir net pacientų pavežėjimo paslauga, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Linas Adomaitis namuose laikosi šių taisyklių
Atidaryme dalyvavęs dainininkas ir dviejų vaikų tėtis Linas Adomaitis pabrėžė, kad dantų priežiūra vaikystėje – vienas svarbiausių įpročių, lydinčių visą gyvenimą.
„Savo namuose turime taisyklę – lygiai pusė devynių vakare vaikai eina valytis dantukų. Su žmona padedame ir prižiūrime, kad vaikai išsivalytų ne tik lengviausiai prieinamas dantukų vietas, bet ir galinius dantukus, taip pat liežuvį. Žinoma, rodome ir savo pavyzdį, kalbame apie savęs priežiūrą bei higieną“, – sakė atlikėjas.
Pasak jo, pasirinkimas savo vaikus vesti į naujai atidarytą kliniką buvo itin prasmingas:
„Prisimenu save vaikystėje – dantų taisymas man visada siejosi su siaubu. Džiugu, kad mūsų vaikai gali atrasti dantukų taisymą kaip džiaugsmą – lydimi mėgstamų personažų, jaukios aplinkos ir pramogų.
Ši klinika išsprendė didžiulę problemą – vaikų baimę eiti pas odontologus. Apsilankymas čia tampa švente, į kurią vaikai nori grįžti.“
Eglei Straleckaitei – išbandymai dėl dukros dantukų
Šokėja Eglė Straleckaitė neslepia – dukros Vakarės dantukų istorija ją daug ko išmokė. „Vakarei buvo nustatytas buteliuko kariesas ir labai sugedo priekiniai dantukai. Tada galvojau, kad nieko – visko gali būti.
Tačiau kai ėmė rinktis pūliai, turėjome pašalinti dantukus. Kai dantukai buvo gerokai pagedę, pradėjome reguliariai lankytis pas odontologą, gavome daug patarimų ir informacijos, kaip tinkamai prižiūrėti dantukus“, – pasakoja Eglė.
Pasak jos, didžiausia pamoka buvo suprasti, kad vaiko dantukų priežiūra – ne tik vaiko, bet ir tėvų atsakomybė: „Mes gavome svarbiausią patarimą – dantukus turi prižiūrėti ne pats vaikas, o tėveliai. Tai padarė didelę paslaugą – Vakarė priprato prie dantų gydytojos ir ėjimas vizitui tapo daugiau šventė nei prievolė.“
E. Straleckaitė džiaugiasi, kad klinikoje dirbantys vaikų odontologai sugeba paneigti stereotipą apie nemalonius vizitus pas dantų gydytoją: „Čia esantys vaikų dantų gydytojai labai patinka vaikams, todėl tas stereotipas, kurį nešamės iš savo vaikystės apie dantų gydytojus, yra visiškai sugriautas.“
Šokėja pabrėžia, kad šia patirtimi dalijasi ir su draugais: „Aš visada patariu, kad būtina reguliariai lankytis dantukų apžiūrai nuo pat mažų dienų.“

