Jaunimo teatre – netektis: mirė Gediminas Damulevičius

Apie tai, kad scenos montuotojas iškeliavo amžinybėn, M. Makauskas pranešė socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Šalia velionio nuotraukos jis pasidalijo ne tik prisiminimais, bet ir informacija, kada ir kur su juo galima atsisveikinti.
„Gedas, kaip jį visi vadinome, ypatingai mokėjo pasakoti istorijas, kurios priversdavo sustoti ir klausytis. O dirbant kartu su juo visada gimdavo naujų istorijų.
Dabar jis išėjo, bet liks mūsų atmintyje – tikrose akimirkose, kurias kartu patyrėme teatre ir už jo sienų.
Atsisveikinimas su Gediminu vyks šeštadienį, rugsėjo 13 d., nuo 9 val. Laidojimo paslaugų centro 2-oje salėje, adresu J. Matulaičio a. 3, Vilnius. 10 val. – Šv. Mišios J. Matulaičio bažnyčioje.