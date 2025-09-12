Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
ŽmonėsVeidai ir vardai

Jaunimo teatre – netektis: mirė Gediminas Damulevičius

2025 m. rugsėjo 12 d. 13:01
Lrytas.lt
„Tie, kurie dirbo Jaunimo teatre, puikiai pažinojo Gediminą Damulevičių. Jis buvo ne tik scenos montuotojas – jis buvo teatro veidas“, – tokiais žodžiais širdį veriantį įrašą apie G. Damulevičiaus mirtį pradėjo velionio bendražygis Matas Makauskas.
Apie tai, kad scenos montuotojas iškeliavo amžinybėn, M. Makauskas pranešė socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Šalia velionio nuotraukos jis pasidalijo ne tik prisiminimais, bet ir informacija, kada ir kur su juo galima atsisveikinti.
„Gedas, kaip jį visi vadinome, ypatingai mokėjo pasakoti istorijas, kurios priversdavo sustoti ir klausytis. O dirbant kartu su juo visada gimdavo naujų istorijų.
Dabar jis išėjo, bet liks mūsų atmintyje – tikrose akimirkose, kurias kartu patyrėme teatre ir už jo sienų.
Atsisveikinimas su Gediminu vyks šeštadienį, rugsėjo 13 d., nuo 9 val. Laidojimo paslaugų centro 2-oje salėje, adresu J. Matulaičio a. 3, Vilnius. 10 val. – Šv. Mišios J. Matulaičio bažnyčioje.
