Lietui lyjant Vilnių drebina romų festivalis „Gypsy Fest“: I. Kvikas atvyko su karieta, R. Šarkienė užbūrė stiliumi

2025 m. rugsėjo 12 d. 18:56
Lrytas.lt
Šį savaitgalį Vilnių drebina kasmetinis festivalis „Gypsy Fest 2025“. Šiemet devintąjį kartą vyksiantis festivalis vilniečiams ir miesto svečiams paruošė kaip niekad daug staigmenų. Tarp jų – ne tik vilniečių pamilta spalvingoji eisena Vilniaus centre, bet ir tikrų tikriausias romų kaimelis su tradiciniais romų patiekalais, madų šou ir nemokamu geriausių romų grupių koncertu.
Kiekvienais metais festivalis kviečia vilniečius ir miesto svečius jungtis į išskirtinį renginį, kurį pradeda akį traukianti eisena. Šiemet „Gypsy Fest 2025“ dar labiau išaugo ir vyks netgi dvi dienas.
Pirmąją dieną, rugsėjo 12 d.,vilniečius džiugina nemokama programa Vilniaus centre. Spalvingi šokėjų drabužiai, gyvai grojantys muzikantai, specialūs efektai ir minia įvairių grupių bei ansamblių. Vilniaus centre vilnijant šiai eisenai, į ją jungėsi daugybė žmonių.
„Norime dar labiau išpildyti šių metų šūkį „Bijai čigono? Pažink romą!“. Juo kviečiame žmones iš arčiau susipažinti su romų kultūra ir tradicijomis. Norime, kad tai taptų tikra patirtimi, parodyti, kad romai yra talentingi, draugiški žmonės. 
Tikime, kad tai veikia ypač efektyviai ir leidžiavisuomenei atsikratyti neigiamų stereotipų, kurie siejami su žodžiu „čigonas“,– sako vienas iš renginio organizatorių, „Lietuvos romų bendruomenės“pirmininkas Ištvanas Kvikas.
