Liudas Vaisieta ryžosi neeiliniam iššūkiui: pademonstravo stulbinančias kūno formas

Rugsėjo pradžioje žinomas vyras savo jėgas pademonstravo ir Lietuvos funkcinio fitneso federacija organizuotame renginyje.
„2 valandų komandinės varžybos ir savęs išbandymas. Iš šalies gali atrodyti sunku, nepatogu, bet iš tiesų tuo mėgaujuosi!
Jūsų dėmesiu ir palaikymu taip pat! Ačiū!“, – socialiniuose tinkluose rašė Liudas.
Instagrame L. Vaisieta pasidalijo kadrais iš renginio – be marškinėlių sportavęs žinomas vyras pademonstravo puikias formas.
„Kaip skaitytum knygą, jei žinotum, kad puslapio nebeatversi atgal?
Gyvenime negrįš nei viena diena. Mėgaukis. Nedvejok. Atiduok visą save! Pilna širdimi“, – prie dar vieno įrašo iš renginio brūkštelėjo jis.
Žinomas vyras pridėjo, jog finale susitiko TOP 16 porų. Liudui su kolega finišuoti pavyko 6-oje vietoje.
„Debiutas užskaitytas“, – džiaugėsi verslininkas.
