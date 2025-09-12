Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Romų festivalyje „Gypsy Fest 2025“ širdis ištirpdė A. Zuoko metukų dukra: susipažino ir su I. Kviku

2025 m. rugsėjo 12 d. 21:21
Lrytas.lt
Nuo pat penktadienio Vilnius ošia: jį drebina jau devintąjį kartą vykstantis „Gypsy Fest 2025“ festivalis, kuris vilniečiams ir miesto svečiams paruošė kaip niekad daug staigmenų.
Daugiau nuotraukų (34)
Čia atvyko ir buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas su savo metukų dukrele Agata, kurios sulaukė kartu su smuikininke Augusta Zuoke.
Festivalyje tėtį ir dukrą pasitiko „Gypsy Fest 2025“ sumanytojas Ištvanas Kvikas, kuris Agatą pasveikino rankytės paspaudimu.
„Gypsy Fest 2025“  prasidėjo ne tik vilniečių pamilta spalvingoji eisena Vilniaus centre, bet ir tikrų tikriausias romų kaimelis su tradiciniais romų patiekalais, madų šou ir nemokamu geriausių romų grupių koncertu.
Kiekvienais metais festivalis kviečia vilniečius ir miesto svečius jungtis į išskirtinį renginį, kurį pradeda akį traukianti eisena. Šiemet „Gypsy Fest 2025“ dar labiau išaugo ir vyks netgi dvi dienas.
Pirmąją dieną, rugsėjo 12 d.,vilniečius džiugina nemokama programa Vilniaus centre. Spalvingi šokėjų drabužiai, gyvai grojantys muzikantai, specialūs efektai ir minia įvairių grupių bei ansamblių. Vilniaus centre vilnijant šiai eisenai, į ją jungėsi daugybė žmonių.
Artūras ZuokasIštvanas KvikasAugusta Jusionytė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.