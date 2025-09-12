Romų festivalyje „Gypsy Fest 2025“ širdis ištirpdė A. Zuoko metukų dukra: susipažino ir su I. Kviku

Čia atvyko ir buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas su savo metukų dukrele Agata, kurios sulaukė kartu su smuikininke Augusta Zuoke.
Festivalyje tėtį ir dukrą pasitiko „Gypsy Fest 2025“ sumanytojas Ištvanas Kvikas, kuris Agatą pasveikino rankytės paspaudimu.
„Gypsy Fest 2025“ prasidėjo ne tik vilniečių pamilta spalvingoji eisena Vilniaus centre, bet ir tikrų tikriausias romų kaimelis su tradiciniais romų patiekalais, madų šou ir nemokamu geriausių romų grupių koncertu.
Kiekvienais metais festivalis kviečia vilniečius ir miesto svečius jungtis į išskirtinį renginį, kurį pradeda akį traukianti eisena. Šiemet „Gypsy Fest 2025“ dar labiau išaugo ir vyks netgi dvi dienas.
Pirmąją dieną, rugsėjo 12 d.,vilniečius džiugina nemokama programa Vilniaus centre. Spalvingi šokėjų drabužiai, gyvai grojantys muzikantai, specialūs efektai ir minia įvairių grupių bei ansamblių. Vilniaus centre vilnijant šiai eisenai, į ją jungėsi daugybė žmonių.