ŽmonėsVeidai ir vardai

Vita Žiba pajuokė „Sofos lygos“ pokyčius ir J. Jankevičiui rėžė: „Jankio Greta išmackevičinta?“

2025 m. rugsėjo 12 d. 11:38
Lrytas.lt
Daugiau nei metus tinklalaidę „Sofos lyga“ kūrusios Dijora Petrikonytė, Milda Stasiulė ir Greta Jankevičė dar vasarą savo žiūrovams pranešė, kad „Sofos lygos“ nebebus. Dabar paaiškėjo, kaip viskas vyks.
Naujoe TV3 laidoje „Soliariumas“ laidos vedėjai Justinas Jankevičius ir Vita Žiba aptarinėjo Lietuvos aktualijas. Ir netikėtai Vitos tema pakrypo į „Sofos lygos“ tinklalaidę – pastebėjo, jog nebeliko Gretos Jankevičės, kurią pakeitė komikė Laura Dragūnaitė.
Tiesa, vietoj „Sofos lygos“ pavadinimo nebeliko, tačiau nuo rugsėjo vidurio startuos nauja jų tinklalaidė „Arbatėlė“.
„Buvo tokia tinklalaidė internete „Sofos lyga“. Žmonės kalba, kad iš jos buvo išmackevičinta Greta Jankevičė ir vietoje jos priimta Laura Dragūnaitė.
Sklinda kalbos, kad moterys atima vienos iš kitų darbus. Man įdomu, kas galėtų pakomentuoti, kad Jankio Greta išmackevičinta“, – laidoje juokėsi Vita, primindama istoriją, kai kitoje tinklalaidėje „Dar tos čia“ nebeliko rolando Mackevičiaus žmonos Ievos Mackevičienės, o ją pakeitė Vita Žiba bei Agnė Kulitaitė.
„Aš šiaip galėčiau paskambinti Dijorai. Ai, pala, mes Dijorą išmackevičinom iš „Gero vakaro šou“, tai kaip ir gautųsi toks atsiskaitymas“, – juokavo Justinas.
 
 
TinklalaidėDijora PetrikonytėJustinas Jankevičius

