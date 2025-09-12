Vita Žiba pajuokė „Sofos lygos“ pokyčius ir J. Jankevičiui rėžė: „Jankio Greta išmackevičinta?“

Naujoe TV3 laidoje „Soliariumas“ laidos vedėjai Justinas Jankevičius ir Vita Žiba aptarinėjo Lietuvos aktualijas. Ir netikėtai Vitos tema pakrypo į „Sofos lygos“ tinklalaidę – pastebėjo, jog nebeliko Gretos Jankevičės, kurią pakeitė komikė Laura Dragūnaitė.
Tiesa, vietoj „Sofos lygos“ pavadinimo nebeliko, tačiau nuo rugsėjo vidurio startuos nauja jų tinklalaidė „Arbatėlė“.
„Buvo tokia tinklalaidė internete „Sofos lyga“. Žmonės kalba, kad iš jos buvo išmackevičinta Greta Jankevičė ir vietoje jos priimta Laura Dragūnaitė.
Sklinda kalbos, kad moterys atima vienos iš kitų darbus. Man įdomu, kas galėtų pakomentuoti, kad Jankio Greta išmackevičinta“, – laidoje juokėsi Vita, primindama istoriją, kai kitoje tinklalaidėje „Dar tos čia“ nebeliko rolando Mackevičiaus žmonos Ievos Mackevičienės, o ją pakeitė Vita Žiba bei Agnė Kulitaitė.
„Aš šiaip galėčiau paskambinti Dijorai. Ai, pala, mes Dijorą išmackevičinom iš „Gero vakaro šou“, tai kaip ir gautųsi toks atsiskaitymas“, – juokavo Justinas.