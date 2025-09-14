Neseniai pagimdžiusi mokytoja Veronika atskleidė kūdikio lytį: „Buvote teisūs“

Apie tai moteris pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Ten ji paviešino smagų vaizdo įrašą, kuriame kartu su Veronika meiliai pozavo ir jos vyras Simas.
Vaizdo įraše jiedu atrodė kaip filmo „Džeimsas Bondas“ herojai – Veronika vilkėjo dailią juodą suknelę, o Simas – juodą klasikinį švarką.
Be to, jie rankose laikė taures, kurias staiga pakeitė kūdikiui skirti pieno buteliukai.
Veronika galiausiai atskleidė ir kūdikio lytį tikindama, kad ne vienas prieš tai atspėjo.
„Taip, taip! Kas spėjote, kad tai berniukas – buvote teisūs!, – rašė Veronika.