Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Neseniai pagimdžiusi mokytoja Veronika atskleidė kūdikio lytį: „Buvote teisūs“

2025 m. rugsėjo 14 d. 10:13
Lrytas.lt
Liepos pabaigoje garsioji mokytoja Veronika Naumovaitė-Kazilionė (31 m.) pranešė džiugią žinią – ji tapo mama. Dabar ji pagaliau atskleidė ir kūdikio lytį.
Daugiau nuotraukų (7)
Apie tai moteris pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Ten ji paviešino smagų vaizdo įrašą, kuriame kartu su Veronika meiliai pozavo ir jos vyras Simas.
Vaizdo įraše jiedu atrodė kaip filmo „Džeimsas Bondas“ herojai – Veronika vilkėjo dailią juodą suknelę, o Simas – juodą klasikinį švarką.
Be to, jie rankose laikė taures, kurias staiga pakeitė kūdikiui skirti pieno buteliukai.
Veronika galiausiai atskleidė ir kūdikio lytį tikindama, kad ne vienas prieš tai atspėjo.
„Taip, taip! Kas spėjote, kad tai berniukas – buvote teisūs!, – rašė Veronika.
mokytojaNėštumaskūdikio lytis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.