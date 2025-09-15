Į narkotikų skandalą įsivėlusi influencerė Louryna nutraukė tylą: „Sumokėjau skaudžią kainą“

Į viešumą išlindo žinia, kad ji visai neseniai atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę už narkotikų kontrabandą. Lauryna iš Peru į Austriją organizavo beveik 2 kilogramų kokaino siuntą.
Norėdama būti visiškai atvira su savo sekėjais, Lauryna nusprendė atvirai pakomentuoti šią situaciją savo socialiniuose tinkluose.
„Visi mes darome klaidų – vieni mažesnių, kiti, deja, didesnių. Savo praeities poelgiais tikrai nesididžiuoju. Mano klaidos man kainavo labai daug, ir to, ką teko išgyventi, nelinkėčiau patirti net didžiausiam priešui.
Už jas sumokėjau skaudžią kainą. Reikėjo ilgo kelio, kad vėl galėčiau atsitiesti ir susigrąžinti pasitikėjimą savimi. Patikėkit – nėra baisesnio priešo nei tu pats sau. Iki šiol neretai atsibundu naktį, kamuojama baisių košmarų.
Bet supratau vieną – praeitį reikia paleisti ir judėti pirmyn. Aš savo bausmę atlikau, klaidas pripažinau ir iš jų pasimokiau. Šiandien gyvenu taip, kad kiekviena diena turėtų prasmę.
Gyvenimas yra tik vienas, ir jis labai trapus. Todėl nepamirškime branginti šeimos, artimųjų ir mylimųjų, nes būtent sunkiausiais momentais suvoki tikrąją gyvenimo vertę.
Kai ateis tinkamas laikas, pasidalinsiu savo išgyvenimais. O dabar didžiausias ačiū visiems, kurie palaiko“, – atvirame įraše mintis išdėstė Lauryna.
Primename, kad portalas delfi.lt išsiaiškino, jog Austrijos teismas L. Einorytei skyrė 5 metų laisvės atėmimo bausmę.
Nuteisę moterį austrai jos pasilikti nenorėjo, jie kreipėsi į Lietuvą dėl to, kad nuteistoji likusią bausmę atliktų Lietuvoje.
Nors pati L. Einorytė tam prieštaravo, 2021 metų gruodžio 15 d. Panevėžio apylinkės teisme nutarta sugrąžinti merginą į gimtinę.
Bet ilgai už grotų ji neužsibuvo – jau 2022 metų rugpjūtį, atlikus pusę bausmės, nuteistoji į laisvę paleista lygtinai.
Toks sprendimas priimtas, nes du su puse metų už grotų moteris elgėsi nepriekaištingai: ji atsakingai dirbo nuteistųjų klube, dalyvavo adaptacijos programose, kultūros renginiuose, rengė šventes, lankė užsiėmimus dorovinio ugdymo tema.
