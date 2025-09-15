Neseniai apie pokyčius pranešusio Žygimanto Gečo karjeroje – dar vienas vingis: „Liūdna“

Paaiškėjo, kad žinomas vyras atsisveikina su radijo laidų vedėjų populiarios stoties ZIP FM eteryje.
Apie tai Feisbuke pranešė jo kolegos.
„8 metai kaip viena diena...
Ačiū, Žygimantui, už visas eterio (ir ne tik) sekundes, minutes, valandas, dienas ir metus. Šiandien – paskutinė Žygimanto diena ZIP FM. Liūdna, bet tuo pačiu metu labai džiugu už kolegą, kuris toliau siekia savo svajonių!
Tačiau ryto eteris neliks be priežiūros, kadangi jo vairą perims Jekaterina!
Buvo gera, buvo smagu, buvo jėga! Sėkmės, Žygi! Durys visada liks atviros“, – rašyta socialiniame tinkle.
Primename, kad nuo šiol Žygimantui patikėta vesti naują laidą LRT eteryje.
Žaidime „Spėk ir atspėk“ dvi komandos varžosi tarpusavyje, bandydamos atspėti populiariausius atsakymus į klausimus, kuriuos prieš tai pateikėme šimtui Lietuvos gyventojų. Čia svarbu ne faktų tikslumas, o tai, kaip mąsto lietuviai.
„Čia viskas vyksta greitai – atsakymai kartais nustebina ne tik žiūrovus, bet ir pačias komandas, nes visi jie gali būti teisingi... arba visiškai nelogiški!“ – kalbėdamas apie laidą kalbėjo Ž. Gečas.
Žygimantas GečasZip FMRadijas
Rodyti daugiau žymių