Nuo raudonojo kilimo – tiesiai į ligoninę: su vėžiu kovojančią S. Milinytę apėmė sunkiai pakeliami skausmai

Atlikėja pasidžiaugė galėjusi dalyvauti premjeroje ir, nuskausminamųjų pagalba, žengusi raudonuoju kilimu, tačiau po kelių valandų džiaugsmo jai teko grįžti į skaudžią realybę.
„Nors ir vakar buvo nuostabu, tenka grįžti į realybę, kur ir skauda, ir sunku, ir silpna… Kada dingsta holivudinės šviesos, praeina vaistų poveikis – vėl grįžta nepakeliamas skausmas. Deja, nors ir norėčiau sakyti, kad pasveikau, grįžau į raudonus kilimus ir pilnavertišką gyvenimą – taip nėra“, – rašė ji.
Simona neslėpė, kad šiuo metu didžiąją dalį dienų praleidžia ligoninėse.
„Vienas glamūrinis vakaras buvo lyg poros valandų svajonė, tačiau tai akimirksniu baigėsi. Aš šiuo metu vėl savo dienas leidžiu ligoninėse, kur skubiai tiriami net keli vidaus organai, kurie pradėjo streikuoti, duodantys tokį skausmą, kad tenka klykti net naktį pašokant iš skausmų“, – dalijosi ji.
Simona taip pat kreipėsi į bičiulius ir gerbėjus su prašymu melstis už ją.
„Labai prašau maldų – 17-tą ir 18-tą dienomis man bus sunkiausios procedūros, biopsijos ir t. t. Bet, žinoma, su anestezija, todėl nebijau, o laukiu, nes pagaliau gydytojai galės sustabdyti šiuos pastarosiomis savaitėmis mane nežmoniškai alinančius vidaus organų skausmus“, – pasakojo ji.
Simona pabrėžė, kad svarbiausia dabar kuo greičiau nustatyti priežastį, kodėl streikuoja gyvybiškai svarbūs organai.
„Vėl vos eina iškęsti kasdienybę dėl nepaprasto silpnumo ir skausmo, bet tikrai nepasiduodu. Pažiūrėkite – (su stiprių nuskausminamųjų ir komandos pagalba) net buvau ant raudono kilimo! O dabar – atgal į realybę ir melstis kasdien, kad visa kita savaitė ligoninėse praeitų sėkmingai“, – vylėsi ji.