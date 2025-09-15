Susituokė sportininkas Žygimantas Radžius ir jo mylimoji Gabrielė

Apie tai jie prieš kelias savaites pranešė socialiniuose tinkluose.
Paviešintose nuotraukose matėsi daili nuotakos suknelė, prie kurios jis priderino didelių perlų vėrinį ir auskarus.
Tuo metu jaunikis vilkėjo smėlio spalvos kostiumą, prie kurio derino rudos spalvos kaklaraištį.
Po vestuvių nuotraukomis pasipylė bičiulių ir pažįstamų sveikinimai.
Kaip pora atskleidė portalui 15min.lt, įspūdinga šventė vyko Gorainių dvare, esančiame Kelmėje. Poros meilę liudijo 50 svečių.
Kaip galima matyti jaunosios „Instagram“ paskyroje, ji pasirinko sutrumpintą vyro pavardę Radžė.
