ŽmonėsVeidai ir vardai

Susituokė sportininkas Žygimantas Radžius ir jo mylimoji Gabrielė

2025 m. rugsėjo 15 d. 10:43
Lrytas.lt
Regbininkas Žygimantas Radžius gyvena pakiliomis emocijomis – vasarą vyras vedė savo išrinktąją, kosmetologę Gabrielę.
Apie tai jie prieš kelias savaites pranešė socialiniuose tinkluose.
Paviešintose nuotraukose matėsi daili nuotakos suknelė, prie kurios jis priderino didelių perlų vėrinį ir auskarus.
Tuo metu jaunikis vilkėjo smėlio spalvos kostiumą, prie kurio derino rudos spalvos kaklaraištį.
Po vestuvių nuotraukomis pasipylė bičiulių ir pažįstamų sveikinimai.
Kaip pora atskleidė portalui 15min.lt, įspūdinga šventė vyko Gorainių dvare, esančiame Kelmėje. Poros meilę liudijo 50 svečių.
Kaip galima matyti jaunosios „Instagram“ paskyroje, ji pasirinko sutrumpintą vyro pavardę Radžė.
