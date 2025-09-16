Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Antanas Guoga prarado daugiau nei milijoną eurų: prie nesėkmės privedė draugo patarimas

2025 m. rugsėjo 16 d. 14:45
Lrytas.lt
Verslininkas, buvęs politikas ir vienas garsiausių profesionalaus pokerio žaidėjų Antanas Guoga socialiniuose tinkluose pasidalijo netikėta žinia. Dėl nesėkmingos investicijos vyras prarado įspūdingą sumą pinigų.
Daugiau nuotraukų (8)
Savo „Facebook“ paskyroje A. Guoga teigė, kad koją pakišo nesėkminga investicija į vaistų gamintojos „aTyr“ akcijas.
Investuoti verslininkui patarė bičiulis, tačiau galiausiai jis prarado net 1,5 mln. JAV dolerių (apie 1,27 mln. eurų)
Nepaisant to, A. Guoga bandė išlikti pozityvus ir priimti šią nesėmę kaip pamoką.
„Praėjusią savaitę draugas patarė – pirk ATYR akcijas! Dabar minusas 1,5 mln. USD (JAV dolerių – aut.past.)…
Bet žinot ką? Gyvenime būtent taip ir yra – be kritimo nebūna pakilimo.
Kiekvienas dugnas yra tramplynas aukštyn.
Kiekviena nesėkmė – pamoka, kuri užgrūdina dar didesniems laimėjimams.
Svarbiausia nenustoti ir judėti pirmyn!“, – rašė jis.
Skelbiama, kad „aTyr“ kuriamas vaistas nuo plaučių ligos nepasiekė išsikeltų tikslų vėlyvosios stadijos tyrimuose, todėl akcijos krito net 80 proc.
Antanas GuoganesėkmėPinigai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.