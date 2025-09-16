Antanas Guoga prarado daugiau nei milijoną eurų: prie nesėkmės privedė draugo patarimas

Savo „Facebook“ paskyroje A. Guoga teigė, kad koją pakišo nesėkminga investicija į vaistų gamintojos „aTyr“ akcijas.
Investuoti verslininkui patarė bičiulis, tačiau galiausiai jis prarado net 1,5 mln. JAV dolerių (apie 1,27 mln. eurų)
Nepaisant to, A. Guoga bandė išlikti pozityvus ir priimti šią nesėmę kaip pamoką.
„Praėjusią savaitę draugas patarė – pirk ATYR akcijas! Dabar minusas 1,5 mln. USD (JAV dolerių – aut.past.)…
Bet žinot ką? Gyvenime būtent taip ir yra – be kritimo nebūna pakilimo.
Kiekvienas dugnas yra tramplynas aukštyn.
Kiekviena nesėkmė – pamoka, kuri užgrūdina dar didesniems laimėjimams.
Svarbiausia nenustoti ir judėti pirmyn!“, – rašė jis.
Skelbiama, kad „aTyr“ kuriamas vaistas nuo plaučių ligos nepasiekė išsikeltų tikslų vėlyvosios stadijos tyrimuose, todėl akcijos krito net 80 proc.
