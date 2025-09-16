Ingos Stumbrienės šeima prisidėjo prie kilnaus tikslo: renginyje pasirodė itin stilingai

Šių metų renginio metu pavyko surinkti net 49 830 eurų. Visa surinkta suma bus skirta pirmosios Ukrainos ponios Olenos Zelenskos fondo misijai – priedangų, apsaugančių nuo oro antskrydžių, atstatymui ir įrengimui Ukrainos mokyklose bei vaikų darželiuose, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šio renginio metu golfo žaidėjai ir renginio svečiai mėgavosi golfo žaidimu, dalyvavo specialiose rungtyse, o geriausieji buvo apdovanoti rėmėjų įsteigtais prizais. Renginio metu vyko labdaringas aukcionas, vedamas renginių organizatoriaus ir laidų vedėjo Jogailos Morkūno.
Tarp aukciono prizų buvo vertingų paveikslų: Ray Bartkaus „Saulėgrąžos“, Manto Platūkio „Tyla“, Greg Hajdarowicz „Žiema“, Napoleono Ordos litografiją bei tradicinės Himalajų tapybos pavyzdį, sukurtą prieš 50 metų – Tibeto thanką.
Aukciono metu taip pat buvo galima įsigyti ir daugiau nepamirštamų patirčių: vakarienę Vilniuje su buvusiu Lenkijos prezidentu Bronislawu Komorowskiu, ekskursiją po pamario kraštą su Rasa ir Edmundu Jakilaičiais, privačią ekskursiją po Vilniaus universitetą su prof. Alfredu Bumblausku „7 Vilniaus universiteto stebuklai“, šaudymą su olimpine čempione. Viso renginio metu buvo surinkta net 49 830 eurų. Visus susirinkusius svečius maloniai pradžiugino Egidijaus Sipavičiaus koncertas.
Labdaringų golfo turnyrų organizatorius ir sumanytojas, Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo akto signataras, buvęs Lietuvos golfo federacijos prezidentas, ambasadorius Česlav Okinčic neslėpė emocijų.
„Nuostabu matyti, kaip mūsų bendros pastangos ir jūsų dosnumas pasiekia tokį svarbų tikslą. Norėčiau išreikšti nuoširdų dėkingumą kiekvienam iš jūsų už dalyvavimą ir paramą „9th Czeslaw Okinczyc Golf Cup 2025“ labdaringame golfo turnyre.
Dėka jūsų atviros širdies, pavyko surinkti pinigų O. Zelenskos misijai apsaugoti Ukrainos vaikus nuo agresorių atakų. Jūsų indėlis į šią kilnią misiją yra neįkainojamas ir neabejotinai padės pagerinti daugybės mažųjų Ukrainos gyventojų gyvenimus“, – teigė Česlav Okinčic.
Renginio metu palaikymą Ukrainai išreiškė garbingi svečiai, tarp kurių buvo Ukrainos laikinasis reikalų patikėtinis Lietuvoje Viktor Hamotskyi, buvusi Lenkijos pirmoji ponia Jolanta Kwasniewska, Ukrainos ambasadorė Olga Nikitchenko, kredito unijos „Nėris“ vadovas Karolis Vitkauskas, pirmasis Lenkijos ambasadorius Lietuvoje prof. Jan Widacki, televizijos „Polsat“ programų direktorius Edward Miszczak, laikraščio „Rzeczpospolita“ savininkas Grzegorz Hajdarowicz, nepriklausomybės akto signataras Algirdas Kumža, buvęs Lenkijos golfo federacijos prezidentas Marek Michałowski, Lietuvos golfo federacijos prezidentas Mindaugas Plūkas, Vilniaus universiteto Senato pirmininkė Eglė Lastauskienė. Neabejingi pagalbai liko ir žinomi Lietuvos visuomenės veikėjai ir verslininkai.
„Kiekvienas geras darbas turi prasmę. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams ir rėmėjams už jų paramą – kartu galime prisidėti prie teigiamų pokyčių ir suteikti viltį tiems, kurie jos labiausiai laukia“, – teigė Europos centro golfo klubo direktorė Irma Vyšniauskė.
„9th Czeslaw Okinczyc Golf Cup 2025“ turnyras buvo skirtas nepaliaujamai kovojančiai Ukrainai. Kiekviena surengto golfo turnyro dalyvių auka tapo svarbiu žingsniu į priekį, siekiant apsaugoti Ukrainos vaikus nuo išpuolių ir priartinti Ukrainą prie pergalės.