Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Kaune – ilgai laukta filmo „Aktyvistas“ premjera: susirinko žinomi svečiai

2025 m. rugsėjo 16 d. 20:43
Lrytas.lt
Rugsėjo 16-ąją Kauno „Forum Cinemas“ rinkosi žinomi svečiai. Čia įvyko ilgai laukta režisieriaus Romo Zabarausko filmo „Aktyvistas“ premjera.
Daugiau nuotraukų (95)
Naująjį režisieriaus Romo Zabarausko kino filmą „Aktyvistas“ pagrindinis filmo aktorius Robertas Petraitis pirmąjį kartą žiūrėjo kartu su filmo žiūrovais.
Koks tai yra filmas?
Nužudytas jaunuolis. Kas – žudikai? Vaikino draugas įtaria, kad tai – skustagalvių neonacių ir homofobų gaujos darbas.
Keršto ir tiesos vedinas, jis nusiskuta plaukus, užsiaugina raumenis ir tampa vienu iš jų.
Detektyvas žiūrovą veda klaidžiais keliais: įtariamųjų ratas plečiasi, o tiesos ieškotojui vis sunkiau atskirti, kas šioje kovoje yra draugai, o kas – priešai.
Ir tiesos ribos išsitrina.
Pagrindinį vaidmenį filme meistriškai atliko šių metų „Sidabrinės gervės“ laimėtojas iš „Pietinia kronikų“ Robertas Petraitis.
Tai filmas, kurį bus nepatogu žiūrėti. O politikai, LGBTQ+ bendruomenė ir homofobai labiausiai už viską norės, kad užsimerktum.
 
filmaspremjeraKaunas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.