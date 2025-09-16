Kaune – ilgai laukta filmo „Aktyvistas“ premjera: susirinko žinomi svečiai

Naująjį režisieriaus Romo Zabarausko kino filmą „Aktyvistas“ pagrindinis filmo aktorius Robertas Petraitis pirmąjį kartą žiūrėjo kartu su filmo žiūrovais.
Koks tai yra filmas?
Nužudytas jaunuolis. Kas – žudikai? Vaikino draugas įtaria, kad tai – skustagalvių neonacių ir homofobų gaujos darbas.
Keršto ir tiesos vedinas, jis nusiskuta plaukus, užsiaugina raumenis ir tampa vienu iš jų.
Detektyvas žiūrovą veda klaidžiais keliais: įtariamųjų ratas plečiasi, o tiesos ieškotojui vis sunkiau atskirti, kas šioje kovoje yra draugai, o kas – priešai.
Ir tiesos ribos išsitrina.
Pagrindinį vaidmenį filme meistriškai atliko šių metų „Sidabrinės gervės“ laimėtojas iš „Pietinia kronikų“ Robertas Petraitis.
Tai filmas, kurį bus nepatogu žiūrėti. O politikai, LGBTQ+ bendruomenė ir homofobai labiausiai už viską norės, kad užsimerktum.