Š. Jasikevičiaus žmona A. Douka pasirodė su retai matoma mama: skyrė jai ypatingą staigmeną

A. Douka laiką leido su savo mama – abi moterys atrodė puikiai nusiteikusios ir mėgavosi viena kitos kompanija.
Ji savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotrauka, kurioje jos abi pozavo tiesiai iš koncerto.
Pasak Annos, šis koncertas buvo dovana mamai jos artėjančio gimtadienio proga.
Koncertas vyko ne kur kitur, o moters gimtinėje – Graikijoje.
Panašu, kad moterys negalėjo atsižavėti žinomos graikų ir kipriečių dainininkės Annos Vissi pasirodymu.
Paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip Anna su mama šoka ir dainuoja kartu su savo mėgstama atlikėja.
Taip pat A. Douka stebino savo nepriekaištingu stilimi – ji vilkėjo baltas kelnes ir trumpą sidabro spalvos palaidinę, kuri apnuogino jos ištreniruotą kūną.
Anna DoukaŠarūnas JasikevičiusMama
Rodyti daugiau žymių