Žmonės

Š. Jasikevičiaus žmona A. Douka pasirodė su retai matoma mama: skyrė jai ypatingą staigmeną

2025 m. rugsėjo 16 d. 09:20
Lrytas.lt
Krepšinio trenerio Šarūno Jasikevičiaus (49 m.) žmona Anna Douka (38 m.) socialiniuose tinkluose gana aktyviai dalijasi pritrenkiančiomis kasdienybės akimirkomis. Šį kartą moteris paviešino kadrus iš koncerto, kuriame ji pademonstravo nepriekaištingą išvaizdą.
A. Douka laiką leido su savo mama – abi moterys atrodė puikiai nusiteikusios ir mėgavosi viena kitos kompanija.
Ji savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotrauka, kurioje jos abi pozavo tiesiai iš koncerto.
Pasak Annos, šis koncertas buvo dovana mamai jos artėjančio gimtadienio proga.
Koncertas vyko ne kur kitur, o moters gimtinėje – Graikijoje.
Panašu, kad moterys negalėjo atsižavėti žinomos graikų ir kipriečių dainininkės Annos Vissi pasirodymu.
Paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip Anna su mama šoka ir dainuoja kartu su savo mėgstama atlikėja.
Taip pat A. Douka stebino savo nepriekaištingu stilimi – ji vilkėjo baltas kelnes ir trumpą sidabro spalvos palaidinę, kuri apnuogino jos ištreniruotą kūną.
Anna Douka Šarūnas Jasikevičius
