Ištekėjo talentų medžiotoja I. Tarasevičiūtė: šventėje – visos instagramo žvaigždės, vakarėlis persikėlė į Graikiją

Į jaudulio kupiną ceremoniją susirinko ne tik poros artimieji ir draugai, bet ir žinomos instagramo žvaigždės, su kuriomis Indrė dirba. Indrę ir Lauryną sveikino Indrė Kavaliauskaitė, Vaida Gudo, Laura Bagdžiūnaitė, Inga Žuolytė, Karolina Meschino, Simona Albavičiūtė ir kitos žinomos pramogų pasaulio atstovės.
Porą sutuokė kunigas Algirdas Toliatas, o link altoriaus žiedus jauniesiems atnešė K.Meschino ir S.Albavičiūtės dukros Isabelle ir Maja. Tai – ligi širdies gelmių visus sujaudinusi akimirka. Mergaičių nuoširdumas pavergė visus svečius.
Vėliau vakarėlis persikėlė į restoraną, kur svečiams savo kūrybą dovanojo atlikėja Ieva Zasimauskaitė.
O štai I.Kavaliauskaitė savo bičiulei paruošė netikėtą staigmeną: pasirodė dainininkė Ledi Ais, kuri visus šokdino su savo visiems žinomu hitu „Jis vertas knygos viršelio“.
„Jaučiuosi puikiai“, – naujienų portalui Lrytas džiaugėsi I.Tarasevičiūtė ir prasitarė, kad su artimiausiais svečiais jau atskrido į Graikiją, kur rugsėjo 18-ąją planuojama pagrindinė šventė.
Nuotaka vestuvėmis pasidžiaugė ir instagrame.
„Psichologai sako, kad didieji gyvenimo pokyčiai mus formuoja labiausiai. Ir galų gale tai priminimas, kad gyvenimas nėra stotelė. Tai nuostabaus grožio kelionė.
O kai šią kelionę pasirenki eiti dviese, pasikeičia ne tik statusas, bet ir pats būties jausmas į gilesnį, šiltesnį, pilnesnį.
Metai, kai vis neišdrįstu sau pasakyti – didelis darbas buvo tam tikrais gyvenimo etapais nugriūti ir stotis iš naujo, bet šiame etape esu pilniausia ir laimingiausia visu savo vidumi, nepaisant jokių aplinkybių. Ir gal ir neišmokau pasakyti per visas pamokas „ne“, bet žinau, kad ištariau savo svarbiausią gyvenime „taip“, – rašė ji.
Indrė visai neseniai puošė „Lietuvos ryto“ žurnalo „Stiliaus“ viršelį. Interviu metu ji kalbėjo apie planuojamą vestuvių šventę.
„Pagal Zodiaką esu Svarstyklės, todėl priimti sprendimą man visada labai sunku. Iš pradžių vestuvių lyg ir norėjosi Graikijos ar Italijos gamtoje, vėliau vidinis jausmas pakuždėjo, kad švęsti noriu ten, kur namai, kur viskas sava.
Priimti sprendimą buvo tikrai nelengva, nes viskas turi ir savų pliusų, ir minusų, o pasverti visa tai man nėra lengva.
Tačiau svarbiausia mums abiem yra žmonės: joks gražiausias Italijos kurortas nesukurs tokios emocijos kaip mylimi žmonės ir draugai.
Norime, kad mums ir mūsų draugams ta diena būtų kupina meilės ir laimės, o visa kita – tik detalės, jungiančios šventę“, – sakė ji.
