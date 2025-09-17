Lrytas Premium prenumerata tik
Žmonės

Po darbų maratono – į Amžinąjį miestą: svetur išvykusi I. Martinkėnaitė pribloškė net bičiulę

2025 m. rugsėjo 17 d. 09:59
Lrytas.lt
Vasaros sezonas dainininkams, muzikantams ir pramogų pasaulio atstovams – itin įtemptas, todėl tik šiek tiek nurimus darbams grupės „Šeškės“ narė Ingrida Martinkėnaitė (46 m.) nusprendė atsikvėpti.
Šį kartą žinoma moteris pasirinko Amžinu miestu tituluojamą Italijos gražuolę Romą.
Rugsėjo pradžioje ten oras lepina vasariška šiluma, o turistų skaičius jau šiek tiek mažesnis – todėl Ingrida pasirinko puikų laiką atokvėpiui.
Socialiniuose tinkluose pasidalinusi visu pluoštu kadrų iš Italijos sostinės, jais dainininkė sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Romantiška nuotaika Romoje“, – brūkštelėjo I. Martinkėnaitė dalindamasi nuotraukomis, lyg iš atviruko.
Panašu, jog atlikėja puikiai praleido laiką – aplankė keletą turistinių objektų, mėgavosi užburiančiais vaizdais iš gražių terasų, ragavo išgirtą itališką maistą.
Šie kadrai sužavėjo ir Ingridos draugę, scenos kolegę Godą Alijevą.
Po kadrais ji pakomentavo tris ugnelių jaustukus simbolizuojančius, jog tai, kuo pasidalijo bičiulė jai tikrai patiko.
