Oksana Pikul paviešino akį traukiančius kadrus iš atostogų: pademonstravo stulbinančią figūrą

Pasimėgauti saule ji išvyko į Ispaniją, kur galės visiškai atsipūsti nuo darbų ir pailsėti.
Pasidalindama įspūdingais kadrais, Oksana pademonstravo ir savo dailią figūrą.
Jais žinoma moteris pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
Ten ji pozavo su ryškiai mėlynu maudymosi kostiumėliu, kuris išryškino jos ištreniruotą kūną.
„Tobulas laikas“, – trumpai brūkštelėjo ji.
Internautai pamatę nuotraukas su maudymosi kostiumėliu, Oksanai negailėjo pagyrų – jie stebėjosi šiuo vasara kvepiančiu įvaizdžiu.
„Nuostabiai atrodote, Oksana“, – rašė viena internautė.
„Tobula“, – pridūrė kita.
Taip pat ji pasidalijo kadru su bičiulėmis iš lėktuvo, su kuriomis leidosi į šią kelionę.