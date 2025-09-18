Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Oksana Pikul paviešino akį traukiančius kadrus iš atostogų: pademonstravo stulbinančią figūrą

2025 m. rugsėjo 18 d. 17:57
Lrytas.lt
Ketvirtadienį makiažo meistrė, verslininkė Oksana Pikul socialiniuose tinkluose paviešino kraują kaitinančius kadrus iš atostogų.
Daugiau nuotraukų (9)
Pasimėgauti saule ji išvyko į Ispaniją, kur galės visiškai atsipūsti nuo darbų ir pailsėti.
Pasidalindama įspūdingais kadrais, Oksana pademonstravo ir savo dailią figūrą.
Jais žinoma moteris pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
Ten ji pozavo su ryškiai mėlynu maudymosi kostiumėliu, kuris išryškino jos ištreniruotą kūną.
„Tobulas laikas“, – trumpai brūkštelėjo ji.
Internautai pamatę nuotraukas su maudymosi kostiumėliu, Oksanai negailėjo pagyrų – jie stebėjosi šiuo vasara kvepiančiu įvaizdžiu.
„Nuostabiai atrodote, Oksana“, – rašė viena internautė.
„Tobula“, – pridūrė kita.
Taip pat ji pasidalijo kadru su bičiulėmis iš lėktuvo, su kuriomis leidosi į šią kelionę.
Oksana Pikul-JasaitienėAtostogosbikinis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.