V. Partikas žengia į naują etapą – pasiryžo naujiems jausmams: pasakė, kokio žmogaus ieško

Dar visai neseniai, rugpjūčio mėnesį, oficialiai su nuomonės formuotoja, grožio specialiste Justina Partike išsiskyręs Vytenis apie naujų santykių paiešką užsiminė savo „Instagram“ paskyroje.
Ten jis pasidalijo savo asmenuke ir mintimis apie tai, kad pagaliau pribrendo naujiems jausmams.
Žinomas vyras pasidalijo ir „pažinčių skelbimu“ bei pasakė, kokio žmogaus ieško.
„Naujas gyvenimo puslapis – atverčiamas dabar!
Ilgai ieškojau savęs, išgyvenau visko – ir džiaugsmo, ir nuopuolių. Bet šiandien jaučiu: esu pasiruošęs! Pasiruošęs tikriems jausmams, pasimatymams, nuotykiams dviese… Noriu mylėti ir būti mylimas visu 100 proc., be jokių pusinių priėjimų ir žaidimų.
Man nereikia tobulų žmonių – man reikia tikrų. Tikro juoko, tikrų pokalbių, tikro artumo.
Jei jau kurį laiką galvoji parašyti – nesidrovėk! Aš toks pat paprastas kaip ir tu, tik su atvira širdimi ir dideliu noru gyventi. Kas mane sudomins – tikrai atrašysiu, o gal net ir pasimatysime prie kavos puodelio ar vakarinio saulėlydžio… Kas žino, gal tai bus naujos istorijos pradžia?
Lauksiu jūsų žinučių… Galbūt tarp jų slepiasi būtent žmogus, kuris pakeis viską“, – rašė jis.
