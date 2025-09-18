Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsVeidai ir vardai

Vilniuje – jautri ir vienintelė legendinio filmo peržiūra: pasirodė ir R. Jampolskė

2025 m. rugsėjo 18 d. 19:07
Lrytas.lt
Ketvirtadienio vakarą Vilniuje paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“ sukviesti žmonės rinkosi į išskirtinį kino seansą.
Tai buvo vienintelė ir ypatinga galimybė išvysti legendinį režisieriaus Arūno Matelio 2005 m. filmą „Prieš parskrendant į žemę“.
Filmo peržiūra vyko „Forum Cinemas Vingis“ kino teatre, kur pasirodė ir aktoriaus Mariaus Jampolskio žmona, „Mamų unijos“ ambasadorė Renata Jampolskė.
Tai buvo ypatinga proga prisiminti jautrų ir visuomenėje daug atgarsio sulaukusį filmą, skirtą vaikystei, ligai ir vilties temai.
Po peržiūros kino salėje surengta diskusija apie vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, sveikatos gerovę bei emocinę stiprybę.
Pokalbyje dalyvavo ir pats filmo režisierius A. Matelis bei „Mamų unijos“ įkūrėja Eglė Mėlinauskienė.
Šis be galo jautrus filmas yra sulaukęs neeilinio dėmesio ir netgi yra laikomas vienu iš geriausių 2005 metų dokumentinių filmų visame pasaulyje.
Visas veiksmas vyksta Lietuvos ligoninės palatoje, skirtoje vaikams, kurie serga baisia liga – leukemija.
Filme vaizduojama, kaip vaikai žaidžia, valgo pietus, žiūri televiziją. Režisierius kalba su jais apie draugystę, meilę, vaistus ir gyvenimą.
