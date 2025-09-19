Benediktas Vanagas stojo prieš teismą: kaltės nepripažįsta

Europos prokuratūra rugpjūtį pranešė, kad perdavė baudžiamąją bylą dėl daugiau nei 150 tūkst. eurų vertės projekto, skirto mobilioms automobilių remonto paslaugoms kaimo vietovėse. Projektas buvo finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą.
Pagal kaltinamąjį aktą, kaltinamasis įtariamas bendradarbiavęs su bendrininku, kad gautų lėšas. Be B. Vanago kaltinimų teisme sulaukė jo vadovaujama viešoji įstaiga „Nacionalinis automobilių klubas“. Kartu su sportininku teisiama ir įmonės „Gerdista“ vadovė Goda Mankutė.
Jei kaltinamieji bus pripažinti kaltais, jiems gresia bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
„Nors projektas buvo pristatytas kaip skirtas mobiliųjų automobilių paslaugoms sukurti, kaltinamieji tariamai naudojo įrangą, įskaitant didelės vertės transporto priemones ir kitą specializuotą įrangą, asmeniniais tikslais, konkrečiai įtariamojo dalyvavimui automobilių lenktynėse, įskaitant Dakaro ralį“, – perduodant bylą teismui skelbė Europos prokuratūra.
Per pirmąjį teisminį posėdį buvo išklausytas prokuroro kaltinamasis aktas, Eltą informavo teismo atstovas Giedrius Janonis.
Kitas posėdis vyks sausio 22 dieną.
Europos prokuratūra yra nepriklausoma Europos Sąjungos prokuratūra. Ji yra atsakinga už ES finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn.
48 metų B. Vanagas yra vienas universaliausių lenktynininkų Baltijos šalyse, pasiekęs aukštų rezultatų ralio, žiedinių lenktynių, ralio maratonų ir bekelės varžybų trasose.
Sportininkas dažniausiai dalyvauja Dakaro ralio varžybose.