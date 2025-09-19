Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Laikinasis ministras Ignas Hofmanas išgyvena širdį veriančią netektį

2025 m. rugsėjo 19 d. 18:50
Lrytas.lt
Laikinai žemės ūkio ministro pareigas einančio Igno Hofmano (41 m.) šeimoje – skaudi netektis. Mirė politiko mama Lionė.
Apie tai jis pranešė savo feisbuko paskyroje.
„Vakar pralaimėjusi kovą su klastinga liga iškeliavo mūsų mylima mama Lionė Hofmanienė (1951–2025).
Mokytoja, pedagogė išugdžiusi ne vieną kartą, mylėjusi savo darbą ne kartą apdovanota, be galo darbšti ir rūpestinga, mokėjusi džiaugtis visais... Ilsėkis ramybėje, Mamyte...
Visada būsi gyva mūsų prisiminimuose... Tavo gyvenimas buvo kur kas daugiau nei prasmingas...
Atsisveikinti su mūsų mama galėsite Laidojimo namuose Atjauta, Laisvės al. 6, Radviliškyje: Sekmadienį, rugsėjo 21 d. nuo 9 val. iki pirmadienio rugsėjo 22 d. 13:15 urna išlydima į Šiaulėnų, Šv. Onos bažnyčią, po Šv.Mišių į paskutinio poilsio vietą – Šiaulėnų kapines“, – rašė I.Hofmanas.
Ignas HofmanasMirtisnetektis

