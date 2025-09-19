Laikinasis ministras Ignas Hofmanas išgyvena širdį veriančią netektį

Apie tai jis pranešė savo feisbuko paskyroje.
„Vakar pralaimėjusi kovą su klastinga liga iškeliavo mūsų mylima mama Lionė Hofmanienė (1951–2025).
Mokytoja, pedagogė išugdžiusi ne vieną kartą, mylėjusi savo darbą ne kartą apdovanota, be galo darbšti ir rūpestinga, mokėjusi džiaugtis visais... Ilsėkis ramybėje, Mamyte...
Visada būsi gyva mūsų prisiminimuose... Tavo gyvenimas buvo kur kas daugiau nei prasmingas...
Atsisveikinti su mūsų mama galėsite Laidojimo namuose Atjauta, Laisvės al. 6, Radviliškyje: Sekmadienį, rugsėjo 21 d. nuo 9 val. iki pirmadienio rugsėjo 22 d. 13:15 urna išlydima į Šiaulėnų, Šv. Onos bažnyčią, po Šv.Mišių į paskutinio poilsio vietą – Šiaulėnų kapines“, – rašė I.Hofmanas.