Pasirodžius melagingai žiniai apie ketvirtąjį nėštumą – I. Stumbrienės reakcija

Pamačiusi šią žinią Inga sunerimo ir ryžosi imtis veiksmų.
Naujienų portalui Lrytas ji atskleidė, kaip jautėsi pamačiusi šią naujieną.
„Iš pradžių net nekreipiau dėmesio, bet kai tas pats straipsnis buvo spausdinamas kelis kartus, o į mano telefoną nesustojamai plūsta žinutės su sveikinimais supratau, kad turiu kažką daryti..“, – trumpai komentavo Inga.
Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo minėtu straipsniu su melaginga antrašte.
Prie jo pridėjo „Fake“ (netikra, liet.) ženkliuką, kad jos sekėjai suprastų, jog žinia apie ketvirtą nėštumą nėra tiesa.
Inga StumbrienėMamaNėštumas
Rodyti daugiau žymių