Į Lietuvos nacionalinės filharmonijos naujo sezono atidarymą rinkosi išsipuošę svečiai

Naujas sezonas buvo pasitiktas pagerbiant kompozitorių ir dailininką Mikalojų Konstantiną Čiurlionį.
Į renginį atvyko išsipuošę žmonės, kurie su nekantrumu laukė sužinoti šio sezono naujienas.
Vakarą vainikavo kerintis koncertas „Čiurlionio kodas III“, kuriame pasirodė didžiausias Filharmonijos kolektyvas – LNSO, o jam dirigavo pagrindinis kviestinis maestro Victorienas Vanoostenas.
Solo fortepijonu skambino lenkų fortepijono žvaigždė Szymonas Nehringas.
„Čiurlionio kodas III“ – tai dviejų pavasario sezono koncertų, skirtų 150-osioms M. K. Čiurlionio gimimo metinėms, tąsa.
Renginio metu taip pat skambėjo lenkų kompozitorių muzika bei Richardo Strausso simfoninė poema „Mirtis ir pragiedrėjimas“.
filharmonijaLietuvos nacionalinė filharmonija (LNF)sezonas
