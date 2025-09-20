Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsVeidai ir vardai

Į Lietuvos nacionalinės filharmonijos naujo sezono atidarymą rinkosi išsipuošę svečiai

2025 m. rugsėjo 20 d. 20:02
Lrytas.lt
Šeštadienio vakarą Vilniuje, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje įvyko įspūdinga 85-ojo sezono atidarymo šventė, į kurią atvyko gausus būrys svečių.
Naujas sezonas buvo pasitiktas pagerbiant kompozitorių ir dailininką Mikalojų Konstantiną Čiurlionį.
Į renginį atvyko išsipuošę žmonės, kurie su nekantrumu laukė sužinoti šio sezono naujienas.
Vakarą vainikavo kerintis koncertas „Čiurlionio kodas III“, kuriame pasirodė didžiausias Filharmonijos kolektyvas – LNSO, o jam dirigavo pagrindinis kviestinis maestro Victorienas Vanoostenas.
Solo fortepijonu skambino lenkų fortepijono žvaigždė Szymonas Nehringas.
„Čiurlionio kodas III“ – tai dviejų pavasario sezono koncertų, skirtų 150-osioms M. K. Čiurlionio gimimo metinėms, tąsa.
Renginio metu taip pat skambėjo lenkų kompozitorių muzika bei Richardo Strausso simfoninė poema „Mirtis ir pragiedrėjimas“.
filharmonijaLietuvos nacionalinė filharmonija (LNF)sezonas
