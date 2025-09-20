Ievos Swan atkurta 30 metų senumo nuotrauka ištirpdė internautų širdis: žvilgsniai krypo į jos mamą

Ta pati vieta, ta pati jūra, tik laikas jau pakeitęs įsiamžinusius žmones.
„Dabar ir prieš 30 metų.
Ta vieta, ta pati jūra, tik mes – kiek pasikeitusios. Smagu atkurti prisiminimus“, – šalia nuotraukos, kuri sulaukė tūkstančių patiktukų, rašė ji.
Su naujienų portalu Lrytas sutikusi pasidalyti širdį spaudžiančiomis akimirkomis, Ieva mintimis nusikėlė į vaikystę ir prisiminė, kad vasaras su šeima visada leisdavo pajūryje.
„Kiekvienais metais važiuodavome su tėvais į pajūrį – Palangą, Nidą ar Juodkrantę. Atsimenu, kad būdavome visa šeima – mano sesė ir tėvai“, – Lrytas pasakojo ji.
Daugiausiai internautų dėmesio socialiniuose tinkluose sulaukė jos mama. Daugelis stebėjosi, kad abejose nuotraukose ji atrodo lygiai taip pat.
„Žaviuosi tavo mamyte“, „Mama. Ji sustabdžiusi laiką gal? Wow! Visos“, „Mama kaip susitingusi laike“, – pagyrų mamai negailėjo internautai.