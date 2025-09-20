Komikė Vita Žiba palieka populiarią tinklalaidę: atskleidė, kas lėmė tokį sprendimą

Apie tai pranešė buvusios jos kolegės, toliau trise tęsiančios darbą tinklalaidėje.
Jos taip pat paaiškino, kodėl Vita paliko jų ratą ir tuo pačiu linkėjo komikei sėkmės.
„Čia tik tarp mūsų“ naujas sezonas.
JAU NUO RUGSĖJO 28 D.!
Ir užbėgant įvykiams už akių, mūsų projektą nusprendė palikti Vita Žiba, siekiant susikoncentruoti į asmeninius darbus bei projektus. Didelis ačiū ir didžiausios, didžiausios sėkmės! You go girl!
O šį sezoną mūsų laukia daug naujų įdomių svečių, istorijų, pasidalinimų, renginių ir didelių naujienų! Nekankraujame viskuo pasidalinti! Ačiū Jums, kad mus žiūrit!
Susimatom jau labai greitai.
Su meile, „Čia tik tarp mūsų“ komanda“, – rašoma pranešime.
Primename, kad Vita Žiba pastaruoju metu darbuojasi įvairiuose projektuose, kurie reikalauja daug dėmesio. Vienas iš jų – nauja laida „Soliarumas“, kurioje ji pasirodo su kitais komikais.