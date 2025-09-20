Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsVeidai ir vardai

Pasikeitusi Rima Petrauskytė įsiamžino gundančioje fotosesijoje pajūryje

2025 m. rugsėjo 20 d. 12:54
Lrytas.lt
Dainininkė Rima Petrauskytė-Paulauskienė (44 m.) neseniai pakeitė šukuoseną, o dabar įsiamžino rimantiškoje fotosesijoje pajūryje. Atėjus rudeniui tokios akimirkos – labai brangios, primenančios šiltas dienas.
Daugiau nuotraukų (10)
Klaipėdoje gyvenanti R.Petrauskytė-Paulauskienė čia pat įsiamžino pasipuošusi perregima suknele.
Nuotraukomis ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalu Lrytas.
„Be galo lengva fotografuotis pajūryje. Čia mano namai, viskas artima, sava...
O jūra tarsi ištikima bičiulė, visada laukianti, priimanti, suprantanti, išklausanti, sugerianti...
Kiekviena fotosesija užfiksuoja mus kažkuriame gyvenimo etape ir šios nuotraukos man tyliai kužda, kad aš pati esu savo namai“, – brūkštelėjo ji instagrame.
Rima Petrauskytė-Paulauskienėpajūrysgrožis
Rodyti daugiau žymių

