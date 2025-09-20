Pasikeitusi Rima Petrauskytė įsiamžino gundančioje fotosesijoje pajūryje

Klaipėdoje gyvenanti R.Petrauskytė-Paulauskienė čia pat įsiamžino pasipuošusi perregima suknele.
Nuotraukomis ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalu Lrytas.
„Be galo lengva fotografuotis pajūryje. Čia mano namai, viskas artima, sava...
O jūra tarsi ištikima bičiulė, visada laukianti, priimanti, suprantanti, išklausanti, sugerianti...
Kiekviena fotosesija užfiksuoja mus kažkuriame gyvenimo etape ir šios nuotraukos man tyliai kužda, kad aš pati esu savo namai“, – brūkštelėjo ji instagrame.
Rima Petrauskytė-Paulauskienėpajūrysgrožis
