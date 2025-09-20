Prabilo prie vairo girtas pričiuptas komikas Markas Žukauskas: „Turiu pasisakyti“

Jį sulaikius paaiškėjo, kad kiek daugiau nei promilę į alkotesterį įpūtęs jaunas vyras šiuo metu neturi teisės vairuoti. Jo automobilis iš reido vietos išgabentas techninės pagalbos sunkvežimiu – savo kelionę komikas tęsė pėsčiomis.
Išaušus rytui, socialiniuose tinkluose pasirodė ir pačio M. Žukausko išplatintas laiškas, kuriame jis išdėstė savo poziciją.
„Turiu pasisakyt. Galbūt kai kurie jau matėte, galbūt kai kuriems tai bus naujiena. Bet jausdamas labai didelę gėdą ir kaltę, noriu apie viską pasisakyti pats.
Pasiteisinimų, aplinkybių tikslinimų ar dar kažkokių išsisukinėjimų tikrai nedarysiu, nes tam tiesiog nėra prasmės. Yra aiškus faktas – esu kaltas, kvailas ir neatsakingas kelių gaidelis.
Parodžiau absoliučią nepagarbą taisyklėms, įstatymams ir visiems aplinkiniams, todėl tikrai galit ir net turit teisę maišyt mane su žemėm – esu pilnai to nusipelnęs.
Tikiuosi, kad būsiu pavyzdys bent keletui tokių pat erelių, kurie galvoja, kad įstatymai galioja visiem kitiem, „tik ne man“. Atsiminkit – pagaus, ankščiau ar vėliau pagaus, ir teks gailėtis bei griaužtis nagus. Taip, kaip dabar tai tenka daryti man.
Mokykitės iš svetimų klaidų ir galvokit su galva. Deja, ši naktis parodė, kad man pačiam to kartais pritrūksta.
Atsiprašau visų, kuriuos nuvyliau. Pažadu pasidaryti labai rimtas išvadas ir prisiimti visą atsakomybę, kuri man teks.
Noriu padėkot pareigūnams už profesionalų darbą ir pamoką, praktika rodo tokių reidų ypač naujamiestyje ir visame mieste reikia ir jie yra labai veiksmingi“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė M. Žukauskas.
