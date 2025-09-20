Žinia apie policijai įkliuvusį M. Žukauską sukėlė diskusijų audrą: internautai pasiskirstė į dvi stovyklas

M. Žukauskui socialiniuose tinkluose pasidalijus įrašu apie susiklosčiusią situaciją, vieni ėmė jį ginti, o kiti – smerkti.
Jį ginantys tikino, kad visa laimė, jog viskas pasibaigė laimingai ir niekas nenukentėjo.
Visgi kiti atkreipė dėmesį, kad toks elgesys yra labai prastas pavyzdys, ypač jaunai auditorijai, kuri žavisi komiku.
„Kai prigauna, tai kalasi prie kryžiaus. Nebūtų pagavę, toliau tą patį darytų. Ta pati plokštelė pas visus tokius. Apgailėtina“, – piktinosi vienas internautas.
„Man tai truputį pikta, kad taip elgiatės. Aišku, kas prigėręs nebuvo... Bet esat pavyzdys jauniems žmonėms... Tai toks da fak Markai buvo, kai perskaičiau“, – rašė dar vienas.
„Kelių gaidelis“, – rėžė kitas.
„Nei tu parinkis, nei tu ką. Ne pirmas ir nepaskutinis. Žmonės su didesniu visuomeniniu statusu yra įkliuvę. Pratinkis taksi važinėti dabar ir tiek“, – ginti bandė vienas internautas.
„Nesijaudink, niekas iš tavęs nieko ir nesitiki. Tu nesi kažkoks „gyvenkime teisingai“ infuenceris. Visko nutinka. Gerai, kad žmogaus neužmušei“, – pridūrė dar vienas.
Primename, kad M. Žukauskas viešai pripažino savo kaltę, pasidalindamas atviru įrašu.
„Turiu pasisakyt. Galbūt kai kurie jau matėte, galbūt kai kuriems tai bus naujiena. Bet jausdamas labai didelę gėdą ir kaltę, noriu apie viską pasisakyti pats.
Pasiteisinimų, aplinkybių tikslinimų ar dar kažkokių išsisukinėjimų tikrai nedarysiu, nes tam tiesiog nėra prasmės. Yra aiškus faktas – esu kaltas, kvailas ir neatsakingas kelių gaidelis.
Parodžiau absoliučią nepagarbą taisyklėms, įstatymams ir visiems aplinkiniams, todėl tikrai galit ir net turit teisę maišyt mane su žemėm – esu pilnai to nusipelnęs.
Tikiuosi, kad būsiu pavyzdys bent keletui tokių pat erelių, kurie galvoja, kad įstatymai galioja visiem kitiem, „tik ne man“. Atsiminkit – pagaus, ankščiau ar vėliau pagaus, ir teks gailėtis bei griaužtis nagus. Taip, kaip dabar tai tenka daryti man.
Mokykitės iš svetimų klaidų ir galvokit su galva. Deja, ši naktis parodė, kad man pačiam to kartais pritrūksta.
Atsiprašau visų, kuriuos nuvyliau. Pažadu pasidaryti labai rimtas išvadas ir prisiimti visą atsakomybę, kuri man teks.
Noriu padėkot pareigūnams už profesionalų darbą ir pamoką, praktika rodo tokių reidų ypač naujamiestyje ir visame mieste reikia ir jie yra labai veiksmingi“, – rašė komikas.